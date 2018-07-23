23 июля 2018 года

Для страхования аквакультуры предложили расчет ущерба

Минсельхоз опубликовал проект методики определения компенсации ущерба для страхования объектов товарной аквакультуры при поддержке государства. Размер выплаты будет зависеть от балансовой стоимости объектов, затрат на их выращивание или данных госстатистики.

Проект приказа «Об утверждении методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» подготовлен для реализации закона о господдержке страхования аквакультуры. Разработчиками документа выступили Минсельхоз и Росрыболовство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно тексту методики, страховая стоимость объектов товарной аквакультуры, переведенных в ремонтно-маточное стадо, определяется по стоимости в бухгалтерском балансе товаропроизводителя. Для гидробионтов, не переведенных в ремонтно-маточное стадо, - по сумме затрат на выращивание объекта.

Если хозяйство не сможет предоставить необходимые данные, при расчете будет использоваться информация о стоимости вида от территориального органа Росстата или иного уполномоченного органа.

Предполагается, что методика, как и сам закон о господдержке аквастрахования, вступит в силу с 1 января 2019 г. Ранее в рамках создания подзаконной нормативно-правовой базы были разработаны квалификационные требования для аттестации независимых экспертов в этой сфере и перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры, подпадающих под страхование с господдержкой.

Проект приказа смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews