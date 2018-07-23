Новости
Гребешок - один из основных объектов марикультуры

Для страхования аквакультуры предложили расчет ущерба

Минсельхоз опубликовал проект методики определения компенсации ущерба для страхования объектов товарной аквакультуры при поддержке государства. Размер выплаты будет зависеть от балансовой стоимости объектов, затрат на их выращивание или данных госстатистики.

Проект приказа «Об утверждении методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» подготовлен для реализации закона о господдержке страхования аквакультуры. Разработчиками документа выступили Минсельхоз и Росрыболовство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно тексту методики, страховая стоимость объектов товарной аквакультуры, переведенных в ремонтно-маточное стадо, определяется по стоимости в бухгалтерском балансе товаропроизводителя. Для гидробионтов, не переведенных в ремонтно-маточное стадо, - по сумме затрат на выращивание объекта.

Если хозяйство не сможет предоставить необходимые данные, при расчете будет использоваться информация о стоимости вида от территориального органа Росстата или иного уполномоченного органа.

Предполагается, что методика, как и сам закон о господдержке аквастрахования, вступит в силу с 1 января 2019 г. Ранее в рамках создания подзаконной нормативно-правовой базы были разработаны квалификационные требования для аттестации независимых экспертов в этой сфере и перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры, подпадающих под страхование с господдержкой.

Проект приказа смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовствострахование
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Анна РУСОВА

Нам не обойтись без рыбоводных заводов

Все интервью

Личное мнение

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Все материалы

Крупным планом

К траулерам «Рыболовецкой компании “Вирма”» добавятся два ярусолова российской постройки

Илья РАКОВСКИЙ: Инвестквоты позволят Карелии громко заявить о себе

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

«Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

От малька до ПРО

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.