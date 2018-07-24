24 июля 2018 года

Сахалин поддержал чрезвычайную конференцию

Участники Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области поддержали инициативу ВАРПЭ о проведении чрезвычайной конференции. Нужно защитить интересы отрасли в условиях, когда предлагается слом базового принципа распределения квот, считают в областном объединении.

Напомним, что Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий предложила созвать осенью чрезвычайную конференцию работников рыбохозяйственного комплекса, чтобы обсудить инициативы по разрушению исторического принципа и распределению части квот через аукционы.

24 июля инициативу ВАРПЭ рассмотрели на собрании участников Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. «Всего на повестке дня было 12 вопросов, отдельно мы остановились на теме чрезвычайной конференции», – рассказал Fishnews президент АРСО Максим Козлов.

Он сообщил, что участники собрания поддержали предложение Всероссийской ассоциации. Для Сахалинской области, как и для других рыбацких регионов, актуальна угроза отказа от действующей системы распределения квот по крабу. Беспокоит рыбаков инициатива Федеральной антимонопольной службы о проведении раз в три – пять лет аукционов по части квот. «Мы считаем, что это серьезно подорвет стабильность предприятий и бизнеса в целом, – прокомментировал Максим Козлов. – Конечно, мы с этим не согласны. Поэтому будем занимать системную позицию в отстаивании своих интересов».

Fishnews