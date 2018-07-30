30 июля 2018 года

Сенаторы проголосовали за повышение НДС

Совет Федерации поддержал повышение ставки налога на добавленную стоимость до 20%. Соответствующий законопроект был внесен в июне Правительством РФ.

На последнем заседании весенней сессии Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах.

Как рассказал вице-спикер Совфеда, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгений Бушмин, с 18% до 20% увеличен размер ставки НДС, а также предусмотрено повышение ставки НДС, применяемой в случаях, когда сумма налога в стоимости товара отдельно не выделяется.

Также, сообщили Fishnews в пресс-службе верхней палаты парламента, закон устанавливает без ограничения сроков действия тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере, предусмотренном действующей редакцией статьи 426 НК РФ. Изменения предусмотрены и по ставкам НДС в сфере авиаперевозок.

Fishnews