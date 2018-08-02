02 августа 2018 года

СахНИРО оценил рыбный потенциал островных вод

Акватории Сахалино-Курильского региона могут ежегодно обеспечивать примерно полмиллиона тонн уловов без учета лососевых, отметили в СахНИРО. В институте обратили внимание, что благодаря большому видовому разнообразию снижение добычи одних объектов компенсируется другими.

Сахалинский НИИ рыбного хозяйства и океанографии опубликовал краткий анализ вылова морских и прибрежных биологических ресурсов в Сахалино-Курильском регионе в 2016 и 2017 гг. Автор документа - советник института Андрей Великанов, сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО.

Уловы - 2016

Специалист отметил, что в 2016 г. общий вылов всех ВБР Сахалино-Курильского региона, за исключением тихоокеанских лососей, составил 464,3 тыс. тонн, из них минтая - 286, 3 тыс. тонн. В позапрошлом году после почти 25-летнего перерыва был организован экспедиционный лов скумбрии и дальневосточной сардины (иваси) у Южных Курил. Ее результаты оказались успешны: суммарный вылов сардины, скумбрии и сайры в 2016 г. превысил 30 тыс. тонн.

Из прибрежных видов рыб обратила на себя внимание дальневосточная мойва. Ее поймали 3,6 тыс. тонн, на 44% превысив исторический максимум, достигнутый в 1979 г. Среди промысловых беспозвоночных Сахалино-Курильского региона пальму первенства по уловам в последние годы оставляют за собой кальмары - командорский и другие. Стабильно высокий вылов достигается на скоплениях гребешков хламисов у Северных Курил, морских ежей на Южных Курилах и кукумарии японской у Восточного Сахалина. Также Андрей Великанов отметил успешное возобновление промысла краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне после периода запрета.

Уловы - 2017

В прошлом году общий вылов всех водных биоресурсов региона, кроме лососей, составил 524,9 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в 2016 г. По-прежнему основной вклад внес минтай – 287,3 тыс. тонн. Был продолжен промысел скумбрии и сардины-иваси. Суммарный вылов этих рыб вместе с сайрой составил более 75,2 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Существенной была также добыча трески, камбал, одноперого терпуга. У Восточного Сахалина и в Северо-Курильской зоне весьма заметными были уловы бычков - 1,2 и 4,6 тыс. тонн соответственно, отметил специалист.

Тенденции

По данным Андрея Великанова, запасы минтая в Сахалино-Курильском регионе сохраняются на сравнительно высоком уровне. Уловы трески и камбал также остаются в последние годы относительно стабильными, хотя имеют место некоторые межгодовые изменения численности. Вылов северного одноперого терпуга продолжает сокращаться, что обусловлено существенным сокращением его запасов, вероятнее всего, из-за климатических изменений.

При этом отечественные уловы сайры остаются в последние годы весьма низкими, менее 10% от рекомендованного изъятия. Причинами стали не снижение запасов, а преимущественное распределение нагульных скоплений в открытых водах, проблемы на рынке сбыта и сложностями поиска промысловых скоплений.

Анализ показал большое видовое разнообразие добываемых в Сахалино-Курильском регионе гидробионтов. В промысловый список входят не только объекты с большой ресурсной базой, но и виды с небольшими запасами, но хорошей коммерческой привлекательностью.

При этом сокращение уловов одних видов гидробионтов (одноперого терпуга, дальневосточной наваги), как и увеличение добычи ряда других объектов (сардины-иваси, скумбрии, дальневосточной мойвы) связано с изменениями объема запасов.

«Несмотря на значительное снижение численности отдельных видов, широкий спектр и видовое обилие промысловых гидробионтов Сахалино-Курильского региона позволяет сохранять сырьевую базу рыболовства этого региона в сравнительно стабильном состоянии и ежегодно достигать достаточно солидных величин вылова, до 0,5 млн. тонн и более», - подчеркнул Андрей Великанов.

Fishnews