10 августа 2018 года

Кто не получит квоты на Дальнем Востоке

Федеральное агентство по рыболовству опубликовало перечни заявителей, которым отказано в закреплении долей квот вылова в Дальневосточном бассейне.

Перечни заявителей, которым по результатам расчета отказано в закреплении долей квот в Дальневосточном бассейне, утверждены приказом Росрыболовства от 1 августа 2018 г. № 523. Как сообщает корреспондент Fishnews, в списках компании, которые не получили лимиты акулы, бычков, камбал, наваги, корюшек, кальмаров, морского окуня, креветок, шримса-медвежонка, морских ежей и других объектов в различных промрайонах.

Ранее федеральное агентство опубликовало перечни заявителей, за которыми закреплены доли квот вылова в Дальневосточном бассейне. Теперь эти предприятия смогут заключить договоры на 15-летний период.

Fishnews