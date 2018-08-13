13 августа 2018 года

О «красной» путине Камчатки рассказали главе правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провели двустороннюю встречу. Они обсудили рекордные показатели добычи лососей и рыбопромышленную отрасль региона.

«На сегодняшний день (10 августа – прим. ред.) добыто более 280 тыс. тонн лосося, что является рекордным показателем за последние годы», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что Камчатка в течение десяти лет является лидером в области добычи рыбных ресурсов не только на Дальнем Востоке, где край занимает около 38-40% от общего объема вылова, но и в целом по России. Около четверти всех уловов в стране приходится на камчатских рыбаков. «За последние годы на развитие инфраструктуры было выделено порядка 30 млрд рублей, создано 20 новых рыбоперерабатывающих производств, которые сегодня выпускают качественную и рентабельную продукцию. На некоторых таких заводах суточная производительность достигает 400 тонн, - рассказал Владимир Илюхин. - В целом перспективы развития рыбоперерабатывающей промышленности очень хорошие».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, губернатор обратил внимание, что развитию рыбного хозяйства способствуют государственные меры поддержки.

«Сегодня очень значительную роль в этой работе оказывают те новые механизмы, которые применяются на Дальнем Востоке – это режимы ТОР и СПВ. У нас уже порядка 170 резидентов, многие из них имеют отношение к рыбопромышленному комплексу. Статус дает им ряд преференций, что прямо влияет на развитие отрасли», – отметил глава региона.

Fishnews