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Федеральная антимонопольная служба продолжает настаивать на необходимости реформировать рыбную отрасли из-за отсутствия в ней конкуренции

ФАС в упор не видит «рыбной» конкуренции

Федеральная антимонопольная служба продолжает настаивать на необходимости реформировать рыбную отрасли из-за отсутствия в ней конкуренции. Однако, как отмечают эксперты, у выводов ведомства не просматривается необходимая доказательная база.

В очередной раз антимонопольная служба выступила с критикой ситуации в рыбной отрасли. Статью заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна на эту тему опубликовала «Российская газета». «На протяжении последних лет мы фиксируем отрицательное состояние конкуренции в рыбохозяйственном комплексе России, о чем неоднократно сообщали в ежегодном Докладе о развитии конкуренции», – указал представитель службы. При этом ФАС заявляет, что опиралась на данные, содержащиеся в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г.

«Вывод напрашивается сам собой. Низкий уровень конкуренции и гарантированное предоставление ресурса не создают для участников рынка стимулов к повышению производительности, конкурентоспособности и вклада в отрасль», – сообщил о позиции своего ведомства Рачик Петросян.

Напомним, что для изменения ситуации Федеральная антимонопольная служба предлагает на законодательном уровне изменить принципы предоставления права на вылов и перейти к аукционам.

Вместе с тем, как сообщает корреспондент Fishnews, эксперты не раз указывали на то, что ФАС не приводит основания для выводов о низкой конкуренции в отрасли. Не озвучивает ведомство и данные об инвестициях российских рыбопромышленников за последние годы в развитие береговых производств, модернизацию флота и другие сферы рыбохозяйственного комплекса.

Так, в своей статье на страницах той же «Российской газеты» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), к.э.н. Герман Зверев обратил внимание на то, что подобными мерами ФАС «предлагает изменить принципы взаимодействия государства и бизнеса, которые давно вживлены в мировое рыболовство». В частности, указывается на то, что более 40 лет первая десятка мирового рыбопромышленного бизнеса остается неизменной, а первая сотня ведущих компаний практически не менялась на протяжении более 20 лет.

«Рейтинг ТОП-100 крупнейших рыбопромышленных компаний мира доказывает, что основные принципы взаимодействия государства и бизнеса, которые были установлены в России в 2003 году и подтверждены в 2015 году, – это те же самые принципы, что существуют и в других странах. Очевидно, именно по этой причине ни в 2015 году, ни сейчас в инициативах об переформатировании российской рыбной отрасли, с которыми выступает ФАС, не было и нет анализа международного опыта регулирования рыболовством», – делает заключение Герман Зверев.

Ранее, на заседании 17 июля Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре рассмотрела выводы и предложения ФАС, которые содержатся в докладе службы «О состоянии конкуренции в РФ за 2017 г.». В решении комиссии говорится, что заявления ФАС об изменении базовых принципов законодательства о рыболовстве не имеют финансово-экономического обоснования. Также участники заседания высказалась в поддержку законопроекта сенатора Елены Афанасьевой о 15-летнем моратории на изменение перечня видов квот.

Fishnews
НазадМетки: РСППФАСаквакультура
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