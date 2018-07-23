23 июля 2018 года

Аукционы против стабильности

Участники круглого стола, на котором обсуждалась угроза возврата аукционов в рыбной отрасли, поддержали законопроект сенатора Елены Афанасьевой о моратории на изменение перечня видов квот.

Последствия, к которым приведут изменения системы распределения квот вылова, рассматривались 20 июля на круглом столе в «Парламентской газете» с представителями Совета Федерации, Госдумы, руководителями отраслевых объединений, экспертами. Представители ведомств, поддерживающих аукционные инициативы, участия в обсуждениях не принимали, сообщает корреспондент Fishnews.

«12 июля 2018 года рыболовецкие суда Севера и Дальнего Востока в знак протеста против отмены исторического принципа распределения квот дали пятиминутный гудок. Пожалуй, за последние 30 лет такой формы протеста людей, такой формы обращения внимания всех ветвей власти на себе мы уже давно не испытывали», – прокомментировала модератор обсуждения, зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. Она отметила, что для сенаторов, конечно же, очень важна оценка последствий для регионов.

К решению вопроса надо подходить очень осторожно, учитывая прежде всего интересы тех, кто работает в море, заявил член Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков. Информация о том, что исторический принцип могут изменить, вызвала на Дальнем Востоке, мягко говоря, «не очень простую реакцию», рассказал парламентарий. Возврат аукционной системы, даже только по крабу, станет для экономики области серьезным ударом, полагает Анатолий Широков. Отрасль в результате будет отброшена назад.

Практически каждый участник круглого стола остановился на том, как аукционная система отразится на развитии предприятий. Производитель не может выиграть аукцион по определению – за редким исключением, ведь все его средства находятся в обороте, отметил экономист Михаил Делягин. Даже если производитель победит на торгах, у него не останется денег на развитие. Выиграть аукцион могут либо крупные финансовые структуры, либо люди, располагающие административным ресурсом для давления на эти структуры, считает экономист. В итоге те, кому достанутся квоты, будут диктовать условия предприятиям, которые реально располагают флотом и кадрами для освоения этих объемов. Возврат аукционной системы приведет к нелегальному промыслу, росту теневого бизнеса – на это уже не раз указывали эксперты.

В дискуссиях о будущем отрасли особое внимание должно уделяться цифрам и фактам. Елена Афанасьева отдельно отметила качество проработки решений Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. 17 июля сенатор участвовала в заседании комиссии. На этой встрече очень жестко высказались в отношении аукционной системы, выразили серьезную обеспокоенность в связи с угрозой отхода от исторического принципа, рассказала парламентарий.

Аргументы в пользу сохранения исторического принципа привел на круглом столе председатель комиссии РСПП, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Результаты аукционов 2001 – 2003 гг. оказались катастрофическими: прибыль отрасли рухнула вниз, среднедушевое потребление рыбы продолжило пике, инвестиции просто прекратились. При этом в отрасль вошли крупные иностранные игроки. Исторический принцип – это стабильность рыбохозяйственного комплекса, работы предприятий, подчеркнул руководитель ассоциации.

Решение скажется на целом ряде отраслей – судостроении, производстве оборудования, торговле. Об этом также не раз говорили эксперты. «Уже слышны новости о том, что замораживаются контракты на строительство новых судов, о том, что банки волнуются по поводу возврата кредитов», – обрисовал ситуацию член Общественной палаты, политолог Глеб Кузнецов. В этом случае финансовые организации просят досрочно вернуть кредиты, что отражается на компаниях.

Архангельский траловый флот заказал 4 крупнотоннажных траулера на сумму 280 млрд рублей, строительство уже началось, кроме того, были заключены контракты еще на 10 крабодобывающих судов на 320 млрд рублей, привела данные исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова. Дальнейшая реализация этих проектов под вопросом. Представитель объединения отметила, что риски потери квот отразились и на планах компаний по развитию береговой переработки.

Участники встречи прокомментировали инициативы Федеральной антимонопольной службы: ведомство по-прежнему продвигает аукционы в рыбной промышленности. В качестве аргументов много лет звучит одно и то же: это лучший способ развития конкуренции, в отрасли затруднен вход на рынок, отметили эксперты.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков напомнил об итогах I Съезда работников рыбного хозяйства (состоялся в 1998 г.), когда говорилось о пагубных для отрасли инициативах. Прошли годы, в феврале, на IV Съезде, пришлось говорить ровно о том же.

На круглом столе обратили внимание, что значительная часть обсуждений по важнейшей для отрасли теме идет за закрытыми дверями. Отсутствие содержательной дискуссии, как правило, признак того, что вторая сторона понимает, что не права, даже не пытается обмануть и просто хочет «продавить» нужное решение, полагает Михаил Делягин.

Член профильного комитета Госдумы Андрей Андрейченко обратил внимание на то, что аукционная система отразится не только на добывающих компаниях, но и на стоимости рыбной продукции для населения. Парламентарий, курирующий Приморье и Сахалинскую область, отметил, что в островном регионе активно высказывались по проблеме, а глава Приморского края Андрей Тарасенко поднял вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным.

И руководители отраслевых ассоциаций, и депутат Госдумы выразили поддержку инициативе Елены Афанасьевой. Сенатор, напомним, предложила установить мораторий на изменение перечня видов квот до того, как завершится 15-летний срок действия договоров о закреплении доли квоты вылова в морских водах. «Законопроект своевременный и необходимый для нас, он дает нам стабильность», – заявил Александр Дупляков. О сохранении основ говорилось в обращении к президенту Владимир Путину, которое приняли делегаты IV Съезда рыбаков, напомнил Герман Зверев. Делегаты и участники съезда попросили главу государства установить на 2018 – 2024 гг. мораторий на внесение в федеральный закон «О рыболовстве…» непродуманных изменений, которые меняют его базовые принципы.

Fishnews