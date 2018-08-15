15 августа 2018 года

О нюансах ЭПЖ и ОСМ расскажут на местах

С августа и до конца сентября представители ЦСМС проведут ряд встреч с рыбаками и пограничниками в регионах. Возможности электронного промжурнала и портала ОСМ продемонстрируют и на Международном рыбопромышленном форуме и выставке в Санкт-Петербурге.

Первую рабочую встречу планируется провести 22 августа в Петропавловске-Камчатском, участие в круглом столе примет начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин. Предполагается обсудить вопросы функционирования и развития программного комплекса ЭПЖ, а также функционала портала Отраслевой системы мониторинга. Кроме того, запланирована встреча с пограничниками и совещание с сотрудниками филиала Центра для оптимизации рабочего процесса и взаимодействия.

Затем Артем Вилкин с 3 по 7 сентября посетит с рабочим визитом Астрахань. Планируется обсудить важные вопросы с рыбаками и представителями Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства, а также посетить места учета уловов, где используется часть «Стационарный объект» программного комплекса ЭПЖ. Пользователи электронного журнала смогут задать вопросы по системе и дать предложения по усовершенствованию комплекса.

Третью рабочую встречу представители Центра проведут на втором Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут с 13 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. На данный момент это ключевое отраслевое мероприятие в России, объединяющее лидеров индустрии, представителей государственных органов власти и широкую общественность, отметили в ЦСМС.

Центр продемонстрирует программный комплекс ЭПЖ, портал ОСМ и его системы: программно-аппаратный комплекс «Аналитика» и модуль картографического интерфейса. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, эксклюзивом станет демонстрация платформы, позволяющей в онлайн-режиме напрямую отслеживать и участвовать в электронных торгах рыбопродукцией.

Напомним, организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews. Участие в выставке уже подтвердили свыше 200 российских и зарубежных предприятий.

Также в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию электронного промыслового журнала представители Центра проведут плановую встречу с сотрудниками погранслужбы во Владивостоке. С 18 по 21 сентября планируется тестирование функционала ЭПЖ. Специалисты проверят, как с помощью программного комплекса проводятся контрольные мероприятия на судах и передаются реквизиты свидетельств ТСК. В этот же период предполагается организовать круглый стол с представителями рыбохозяйственного комплекса.

Fishnews