17 августа 2018 года

Ямальскому чиру дали набрать вес перед выпуском

В ЯНАО специалисты Собского рыбоводного завода впервые выпустили в дикую природу 15 тыс. мальков чира укрупненной навески – 20-30 г. Молодь переселили в реку Собь на территории предприятия.

Собский рыбоводный завод в Ямало-Ненецком автономном округе провел сразу два «выпускных». В реку Обь в районе города Лабытнанги отправили 404 тыс. экземпляров подрощенной молоди пеляди в рамках компенсационных мероприятий. Пелядь выпустили впервые в этом сезоне.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, второй выпуск был не совсем обычный. 15 тыс. особей чира переселили в реку Собь непосредственно на территории завода, причем эти мальки были старше и крупнее, чем все их предшественники. «На вольные хлеба» отправилась молодь навеской 20-30 г и возрастом ровно год.

Это событие предваряла научно-исследовательская работа, инициированная некоммерческим партнерством «Российский центр освоения Арктики». Специалисты изучили возможности адаптации и акклиматизации мальков чира в горной реке и нашли выпуск молоди в Собь целесообразным. После миграции в места нагула рыба вернется на нерест именно в эту реку – у сиговых сильно развит хоминг.

«Это было желание принципиальное, чтобы рыба уже была подрощенная, навеской более 20 грамм, чтобы процент выживаемости был гораздо больше», - отметил директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников.

В Ямало-Ненецком автономном округе реализуется дорожная карта по развитию аквакультуры до 2025 г. Планируется, что открытый в прошлом году Собский рыбоводный завод может стать своего рода центром компетенций в этой сфере.

Сезон «выпускных» в 2018 г. предприятие открыло в июне – в свободное плавание отправились 3,2 млн экземпляров молоди чира в рамках договорных отношений с предприятиями нефтегазового комплекса. В июле в Обь выпустили более 2 млн особей муксуна. В начале августа в естественные условия переселили 4,2 млн штук «компенсационного» чира и 1,1 млн особей муксуна.

Всего в плане завода на текущий год – до 5 млн штук муксуна, 8 млн особей чира и 18 млн экземпляров пеляди.

Fishnews