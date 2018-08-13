13 августа 2018 года

Рыбаки узнали, как правильно закрепить квоты

Договоры о закреплении долей квот в Дальневосточном бассейне добывающие компании могут подписать в теруправлениях Росрыболовства. Это Приморское, Северо-Восточное, Сахалино-Курильское, Охотское и Амурское ТУ.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук провел координационное рабочее совещание с теруправлениями ведомства. Участие во встрече приняли представители ВАРПЭ, региональных отраслевых ассоциаций, органов власти дальневосточных субъектов РФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, до 17 августа все проекты договоров о закреплении долей должны быть подписаны со стороны пользователей. Затем территориальные управления передают документы в центральный аппарат для подписания уполномоченным лицом ФАР (Петром Савчуком). После этого договоры будут возвращены пользователю.

Тем пользователям, которые собираются подписать договоры в центральном аппарате Росрыболовства, необходимо в официальном порядке обратиться в агентство в ближайшее время, подчеркнули в ведомстве.

«Нужно четко скоординировать нашу работу и провести ее максимально эффективно. Тайминг у нас жесткий – в течение недели вы должны провести работу на местах, чтобы пользователям не отвлекаться от промысла и без крайней необходимости не ездить в Москву», – обратился Петр Савчук к руководителям территориальных управлений.

Начальник управления организации рыболовства Андрей Космин обратил внимание теруправлений на необходимость оказывать компаниям всевозможную поддержку и содействие. «Мы максимально заинтересованы в тесном взаимодействии с пользователями при подготовке проектов договоров», – подчеркнул Андрей Космин.

Северо-Восточное теруправление уже опубликовало необходимую информацию для рыбопромышленников.

Ранее Росрыболовство издало приказы с перечнями заявителей, за которыми закреплены доли квот вылова в Дальневосточном бассейне и тех, кому было отказано в закреплении определенных лимитов.

Fishnews