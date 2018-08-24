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Официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА. Фото пресс-службы министерства

Третья японская бизнес-миссия на Курилы состоится позже

Очередную поездку японских предпринимателей и чиновников на южные Курильские острова было решено перенести из-за плохой погоды, сообщил МИД. Во время визита предполагается конкретно обсудить, в частности, совместные проекты в аквакультуре.

Почему не состоялась поездка японской делегации бизнесменов на Курильские острова, спросили официального представителя МИД Марию Захарову на брифинге. Она подтвердила, что в соответствии с договоренностями на высшем уровне, на 16 августа действительно была запланирована третья японская бизнес-миссия, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

«В отличие от первых двух задача нынешней миссии состояла в том, чтобы российская и японская стороны на месте провели конкретное обсуждение, в том числе с участием представителей деловых кругов обеих стран, содержания и форматов будущих проектов совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курилах по пяти утвержденным лидерами России и Японии направлениям, а именно – аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов», - рассказала Мария Захарова.

По ее словам, предполагались практические семинары от специалистов российских ведомств с разъяснением имеющихся возможностей в соответствующих областях. Была сформирована представительная делегация РФ.

«Однако в силу погодных условий российская делегация, находившаяся в Южно-Сахалинске, не смогла вылететь на острова. При этом произошла задержка и с выездом из города Нэмуро японских участников миссии», - отметила представитель МИД.

С учетом всех этих обстоятельств было принято решение о переносе поездки на более поздний срок. Японской стороне предложено оперативно согласовать новые даты бизнес-миссии по дипломатическим каналам, сообщила Мария Захарова.

Первая и вторая бизнес-миссии японских предпринимателей и чиновников работали на Курилах в 2017 г. В мае текущего года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить реализацию совместных проектов на островах.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураяпония
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