01 августа 2018 года

Курилы посетит новая бизнес-миссия из Японии

Третья японская бизнес-миссия совершит поездку на южные Курильские острова 16-20 августа для подготовки проектов совместной хозяйственной деятельности. Напомним, одно из приоритетных направлений – сотрудничество в сфере марикультуры.

О готовящемся приезде на острова новой японской бизнес-миссии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он рассказал об этом на совместной пресс-конференции по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два».

«По итогам бизнес-миссии мы согласуем даты очередного раунда консультаций по совместной хозяйственной деятельности в рамках работы над мирным договором, - приводит слова Сергея Лаврова пресс-служба МИД. - Одновременно согласуем консультации заместителей министров по вопросам безопасности. Все это будем делать с таким расчетом, чтобы по всем этим вопросам мы могли бы доложить о достигнутых результатах нашим руководителям, когда они встретятся во Владивостоке в первой декаде сентября на IV Восточном экономическом форуме».

Как сообщает корреспондент Fishnews, первая и вторая бизнес-миссии японских предпринимателей и чиновников работали на Курилах в 2017 г. В мае текущего года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить реализацию совместных проектов на островах.

Однако в июле японский парламент принял поправки в закон «о северных территориях». Это вызвало негативную реакцию российского МИД и создало, по его словам, «серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по совместной хозяйственной деятельности».

Fishnews