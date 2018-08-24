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Старт году лосося дадут в Северной столице

Торжественная церемония открытия Международного года лосося состоится на втором Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Он учрежден мировым сообществом ученых и экологов и будет включать серию мероприятий по решению проблем сохранения глобальных запасов красной рыбы.

В церемонии открытия Международного года лосося в третий день форума примут участие заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, президент НАСКО Йоаннес Хансен, президент НПАФК Суам Ким, исполнительный директор НПАФК Владимир Радченко, директор ВНИРО Кирилл Колончин, директор WWF России Игорь Честин.

Об этом проекте специалисты впервые заговорили более десяти лет назад. Предполагается, что сотрудничество между странами прояснит многие аспекты экологии лососей, изучение которых требует больших ресурсов в связи с обширным ареалом и сложным жизненным циклом этих рыб.

В рамках Международного года лосося — с осени 2018 г. до конца 2019 г. — планируются меры, основанных на предложениях Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) и Организации по сохранению лосося в северной части Атлантического океана (НАСКО).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, программа включает научные экспедиции и другие мероприятия. Они будут направлены в том числе на популяризацию исследований и экологическое просвещение, на развитие обмена информацией о состоянии популяций и промысле. Важной составляющей проекта по-прежнему остается борьба с ННН-промыслом, контроль за выловом.

По данным НПАФК, общий мировой вылов тихоокеанских лососей после спада в 1950-х — 70-х гг. XX в. до 400 тыс. тонн вырос к настоящему времени почти до 1 млн тонн. Мировой вылов анадромного атлантического лосося, по данным ИКЕС, снизился с 12 тыс. тонн в 1970-х гг. до 1,2 тыс. тонн в 2017 г. Это связано с сокращением численности семги и ограничением ее промысла. Большая часть улова атлантического лосося в прошлом году добыта в реках (64%), однако значительное количество рыбы в странах восточной части Атлантики продолжают вылавливать в море на путях миграций. Наибольший улов семги в море в 2017 г. зарегистрирован в Норвегии — 290 тонн. Из них 138 тонн задекларировано в провинции Финнмарк, где облавливается лосось российского прохождения.

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Северной столице с 13 по 15 сентября. Девиз форума и главная тема пленарного заседания в этом году – «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». Для обсуждения этих вопросов в Санкт-Петербург прибудут делегации из ведущих рыболовных держав. В их числе Фарерские острова, Исландия, Китай, Япония, Южная Корея, Мавритания, Иран, США, Сенегал.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году тоже выходит на новый уровень. Ожидается, что площадь международной выставки составит 13 тыс. кв. метров. В ней примут участие более 200 компаний, в том числе предприятия из Германии, Голландии, Дании, Исландии, Испании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии и многих других стран.

Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Fishnews
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