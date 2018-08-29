29 августа 2018 года

Государство поможет в страховании моллюсков и водорослей

Перечень сельхозпродукции дополнен рядом позиций: ракообразными, моллюсками, водорослями, являющимися продукцией рыбоводства. На них распространится господдержка при страховании объектов товарной аквакультуры.

Закон о распространении государственной поддержки сельскохозяйственного страхования на объекты товарного рыбоводства президент Владимир Путин подписал в апреле. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г.

Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2018 г. № 1778 внесены изменения в перечень продукции, производство и переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители. Как сообщает корреспондент Fishnews, список дополнен рядом позиций:

«03.21.30.000 Ракообразные немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства»;

«03.21.41.000 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства»;

«03.21.43.000 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства»;

«03.21.44.000 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства»;

«03.21.49.000 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства», не включенные в другие группировки»;

«03.21.50 Продукция рыбоводная морская».

Принятое решение позволит оказывать государственную поддержку при страховании объектов товарной аквакультуры, отметили в правительстве.

Ответственные ведомства создают необходимую подзаконную базу и по другим направлениям. Так, при Росрыболовстве идет разработка методики определения страховых выплат, а Минсельхоз предложил квалификационные требования для аттестации независимых экспертов в страховании аквакультуры. Также министерство разработало проект перечня заразных болезней объектов товарной аквакультуры, подпадающих под страхование с господдержкой.

Fishnews