29 августа 2018 года

Ключевые игроки отрасли поддержали форум в Санкт-Петербурге

Партнерами международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге выступят крупнейшие российские рыбодобывающие компании.

Генеральным партнером второго Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий стал холдинг «Норебо», сообщили Fishnews в оргкомитете мероприятий. Статус официального партнера получила «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК).

Группа «Норебо» – один из крупнейших рыбодобытчиков в мире и лидер по производству филе морской заморозки в России. В состав рыбопромышленного холдинга входят 14 рыбодобывающих предприятий, флот из 40 крупно- и среднетоннажных судов, рыбоперерабатывающая фабрика в Мурманске, морской контейнерный терминал в Петропавловске-Камчатском, производственно-распределительный центр в Клину, торговые подразделения в России, Азии и Европе. Продукция холдинга поставляется под торговыми брендами Ocean Spirit, Glacialis, Borealis.

РРПК также занимает лидирующие позиции в отрасли. В 2018 г. компания приступила к масштабной программе обновления флота и строительства береговых рыбоперерабатывающих предприятий. Заключены контракты на постройку семи современных высокопроизводительных траулеров-процессоров для работы на промысле минтая и сельди. В 2019-2020 гг. планируется ввод в эксплуатацию заводов по переработке рыбы «Русский минтай» – во Владивостоке и «Русская треска» – в Мурманске.

Стратегическим партнером форума и выставки выступает «Россельхозбанк».

Форум и выставка под эгидой Росрыболовства проводятся с 13 по 15 сентября в Санкт-Петербурге в выставочном центре «Экспофорум». Официальные операторы мероприятий – фонд «Росконгресс» и Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

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