14 августа 2018 года

РРПК займется треской и пикшей

«Русская рыбопромышленная компания» заключила с Федеральным агентством по рыболовству договор о предоставлении квоты на инвестиционные цели. Организация построит на Северном бассейне завод по переработке трески и пикши.

Договор с Росрыболовством заключило ООО «Русская треска» (совместное предприятие РРПК и группы компаний «Агама»). Документ подписали генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор Кирсанов и заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук.

РРПК в партнерстве с «Агамой» построит завод «Русская треска» мощностью более 50 тонн готовой продукции в сутки. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

«Запуск предприятий, построенных в рамках программы инвестквот, позволит насытить рынок качественной, разнообразной продукцией. Рыба является важным продуктом питания, необходимым для здоровья и долголетия. Поэтому вклад инвесторов в создание современной рыбной индустрии и увеличение потребления рыбы очень важен», – подчеркнул Петр Савчук.

Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием для производства филе и фарша трески и пикши. Общие инвестиции в строительство составят порядка 650-700 млн рублей. После ввода предприятия в эксплуатацию РРПК получит квоты на добычу 1,8 тыс. тонн трески и 0,5 тыс. тонн пикши.

«Строительство береговых заводов – важный шаг нашей компании навстречу потребителю, – отметил генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Совместно с партнерами мы обеспечиваем полную производственную цепочку от добычи до производства готового продукта высокого качества. Новые перерабатывающие мощности обеспечивают повышение эффективности и маржинальности бизнеса РРПК, новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления в регионе присутствия компании».

РРПК также приступила к реализации проектов по строительству на Дальнем Востоке берегового завода «Русский минтай» и серии крупнотоннажных траулеров-процессоров. Планируется, что это обеспечит выход компании на новый уровень эффективности производства высококачественной продукции.

Fishnews