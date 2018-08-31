31 августа 2018 года

Бизнес хочет определенности

ВАРПЭ попросила Минсельхоз ускорить внесение в Правительство РФ законопроекта о новой системе расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Для рыбопромышленных предприятий важна определенность налоговой политики, отметили в ассоциации.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев направил министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву обращение с просьбой ускорить внесение в правительство законопроекта «О внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса РФ в части совершенствования порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса».

«Необходимость изменения устаревших принципов установления природной ренты в рыбной отрасли уже совершенно очевидна. Поэтому ассоциация последовательно прорабатывает пакет предложений по совершенствованию порядка уплаты сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов», – цитирует письмо пресс-служба ВАРПЭ.

Предложения по изменению системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами обсуждаются уже несколько лет. В мае 2018 г. Минсельхоз разместил для оценки регулирующего воздействия проект ФЗ «О внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса РФ в части совершенствования порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса».

Документ предусмотрел изменение ставок сбора по целому ряду объектов промысла. Для градо- и поселкообразующих предприятий авторы законопроекта сохранили ставку в 15% от нормативной, однако были предложены новые критерии для получения такого статуса. Для других категорий плательщиков проект предусмотрел возможность воспользоваться одним из видов вычета.

«На стадии подготовки законопроекта ВАРПЭ поддерживала концепцию документа, а также направляла свои предложения для его совершенствования. Однако по истечении двух месяцев после окончания срока публичного обсуждения законопроект не прошел межведомственное согласование», - рассказали в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Бизнесу необходима определенность, отметил президент объединения Герман Зверев. Ассоциация на нескольких совещаниях, публично, высказывала согласие с концепцией законопроекта, выступая за тонкую настройку нескольких моментов, напомнил руководитель ассоциации. В частности, ВАРПЭ предложила установить льготу по уплате сбора для предприятий прибрежного рыболовства. В ассоциации указывали и на то, что важно устранить лазейки для минимизации налоговых поступлений.

«Мы очень удивлены тем, что законопроект, который способен обеспечить дополнительно под 20-25% прироста налоговой отдачи отрасли и стать эффективным регулятором для увеличения поставок рыбопродукции на внутренний рынок, утонул в межведомственных согласованиях», - заявил Fishnews Герман Зверев.

«Можно до бесконечности вносить правки в проект, однако чем дольше будет затягиваться этот процесс, тем хуже для бизнеса. Поэтому мы хотим стабильности», - добавил он.

В ассоциации обратили внимание, что проект предусматривает увеличение природной ренты для рыбной отрасли с 2 млрд рублей до 15 млрд рублей в год. Это сопоставимо с природной рентой для металлургических компаний. В 2017 г. металлурги, совокупная выручка которых превысила 1,5 трлн рублей, заплатили в виде НДПИ 70 млрд рублей – 4,6% от выручки. Выручка рыбодобывающих компаний в 2019 – 2020 г., по прогнозам, составит около 350 – 400 млрд рублей, а повышенный сбор за водные биоресурсы (аналог НДПИ) - 14 – 15 млрд рублей (3,5 – 4%). С учетом других видов налогов и социальных платежей ежегодная налоговая отдача рыбной отрасли оценивает почти в 60 млрд рублей (15 – 17% от выручки).

Fishnews