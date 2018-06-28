28 июня 2018 года

Поправки в Налоговый кодекс рассмотрит правительство

Проект поправок по расчету сбора за пользование водными биоресурсами поступит в правительство для рассмотрения в начале июля. При обсуждении документа президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил установить льготы для субъектов прибрежного рыболовства.

Проект изменений Налогового кодекса обсудили в Минсельхозе 27 июня на согласительном совещании. Встречу провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Во мероприятии приняли участие представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и Росрыболовства, а также председатель Общественного совета при Минсельхозе Сергей Королев и председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев.

Минэкономразвития предложило представить в пояснительной записке к законопроекту оценку предполагаемых социально-экономических последствий принятия поправок и их влияние на рентабельность рыбопромышленных предприятий. Также со стороны министерства были высказаны замечания по использованию соглашения предприятия с органом госвласти в качестве инструмента определения статуса градо- и поселкообразующих предприятий.

Минвостокразвития предложило предоставлять льготу при уплате сбора за пользование водных биоресурсами в случае реализации инвестиционных проектов. На встрече обсудили основные подходы к определению статуса градо- и поселкообразующих предприятий. Участники совещания поддержали предложение Общественного совета при Росрыболовстве: исключить требование о запрете на наличие обособленных подразделений (филиалов) градо- и поселкообразующих предприятий в других муниципальных образованиях и регионах.

Илья Шестаков поддержал предложение президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева об установлении для субъектов прибрежного рыболовства льготы при уплате сбора за пользование водными биоресурсами, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. Как отметил Герман Зверев, «отмена льготы при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов приведет к увеличению налоговой нагрузки, например, на прибрежных рыбодобытчиков Дальнего Востока почти в девять раз – с 118 млн рублей до 1 041 млн рублей. В случае применения предлагаемой ВАРПЭ льготы налоговая нагрузка увеличится на 32% – до 156 млн рублей».

Протокол согласительного заседания будет подготовлен в недельный срок, после чего законопроект направят в Правительство РФ. Илья Шестаков подчеркнул, что остаются неурегулированными некоторые важные нормы законопроекта, поэтому планируется провести совещание у вице-премьера Алексея Гордеева.

Fishnews