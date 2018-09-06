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Представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели рабочую встречу с рыбацким сообществом Астраханской области. Фото пресс-службы ЦСМС

Астраханские рыбопромышленники заинтересовались ОСМ

В Астрахани начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин провел рабочую встречу с рыбацким сообществом, представителями Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства и погрануправления.

Мероприятие продолжило серию рабочих встреч ЦСМС в регионах. В конце августа такой круглый стол прошел на Камчатке.

В Астраханской области одной из основных тем стал стационарный электронный промысловый журнал, так как рыбаки региона используют маломерный флот или ведут добычу вообще без судов. Высказывались опасения, связанные с отсутствием связи на РПУ и невозможностью установки ЭПЖ на маломерном судне. Специалисты Центра обратили внимание, что маломерный флот и промысловики на участках, согласно готовящемуся законопроекту, смогут использовать бумажные журналы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, вторым основным блоком обсуждения стал портал Отраслевой системы мониторинга. Многие из собравшихся впервые про него услышали и очень заинтересовались тестированием и дальнейшим использованием портала.

В ЦСМС напомнили, что сейчас тестируются модули по подготовке и передаче в электронном виде статистических и оперативных отчетов, модуль электронных разрешений, работает сквозная аутентификация на картографический и аналитический сервисы ОСМ. В ближайшее время начнется тестирование блока оформления документов на соответствие МКУБ и оформление свидетельств ТСК в электронном виде. Портал находится в открытом доступе в интернете и для начала его использования в тестовом режиме необходимо подать заявку в филиал Центра.

«Встречи с рыбацким сообществом всегда являются своего рода подведением итогов реализации основных проектов ЦСМС и позволяют планировать дальнейшее перспективное совершенствование существующих систем», - отметили в Центре.

Fishnews

  • Представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели рабочую встречу с рыбацким сообществом Астраханской области. Фото пресс-службы ЦСМС
  • Представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели рабочую встречу с рыбацким сообществом Астраханской области. Фото пресс-службы ЦСМС
  • Представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели рабочую встречу с рыбацким сообществом Астраханской области. Фото пресс-службы ЦСМС
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