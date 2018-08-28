28 августа 2018 года

Об электронных инструментах мониторинга рассказали рыбакам Камчатки

Специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели в Петропавловске-Камчатском круглый стол с рыбопромышленниками и пограничниками.

Рабочая встреча – первая из серии в регионах – была организована совместно с Союзом рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. Круглый стол начался с обсуждения тестирования электронного промыслового журнала на судах и порядка передачи ССД, текущего состояния системы, статистики подключений и интеграции с ФГИС «Меркурий». Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, всех интересовал главный вопрос: когда выйдет закон об ЭПЖ и каков будет переходный период? Специалисты Центра еще раз подчеркнули, что переходный период обязательно будет, соответствующее поручение дал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Также рыбаков интересовал вопрос контроля своих судов в части добросовестности предоставления суточных отчетов. Представители ЦСМС напомнили, что уже создан личный кабинет. Он позволяет отслеживать принятые и обработанные ССД от судов, принадлежащих конкретным пользователям водными биоресурсами.

На встрече в очередной раз продемонстрировали существующий функционал портала Отраслевой системы мониторинга и поговорили о перспективах его развития. Сейчас на портале полным ходом тестируются модули по подготовке и передаче в электронном виде статистических и оперативных отчетов, модуль электронных разрешений, работает сквозная аутентификация на картографический и аналитический сервисы ОСМ. В режиме промышленной эксплуатации работает коммерческий модуль для заключения договоров в электронной форме по ряду тарифов ЦСМС.

Было объявлено, что при заключении договоров на новый период на ПАК «Аналитика» и модуль картографического интерфейса будет выдаваться только один логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Специалисты Центра рассказали, что уже завершена работа по ряду функций. Это освидетельствование на соответствие требованиям МКУБ; возможность подачи сведений в ОСМ о судне и рыбопромысловой компании; оформление свидетельств соответствия ТСК в электронной форме; подача заявки на подключение к ЭПЖ; возможность формирования отчетов более высокого уровня с автоматическим заполнением данных на основе ранее переданной информации в отчетах нижнего уровня.

Проводится работа и по созданию унифицированного программного обеспечения для филиалов Центра. Сейчас тестируется модуль управления расписанием ТСК, в ближайшее время его планируют запустить в промышленную эксплуатацию.

Начальник ЦСМС Артем Вилкин призвал всех собравшихся подключаться к испытанию портала более активно. Портал находится в открытом доступе в интернете и для начала его использования в тестовом режиме необходимо подать заявку в филиал Центра.

Еще одним вопросом обсуждения стал проект нового порядка оснащения судов техническими средствами контроля. Он должен прийти на смену старому с начала 2019 г. Были отмечены некоторые особенности: возврат к ранее существовавшей норме о работе системы «Инмарсат» только в пределах 75° северной и южной широты. За этими пределами можно будет работать только на спутниковой системе «Гонец» с АИС.

В перечне устройств появится новая единица оборудования системы «Гонец» - дешевле существующей. Также было отмечено, что контролирующие органы настаивают на ограничении срока действия свидетельства ТСК календарным годом с даты выдачи.

В завершении круглого стола была затронута важная для ЦСМС тема - акционирование и объединение в рамках АО «Нацрыбресурс». Предполагается сохранить государственный контроль, но при этом получить возможность привлечения дополнительных инвестиционных средств для разработки новых инновационных систем. Также в Центре обратили внимание на перспективы работы с коммерческими проектами «при удобной и гибкой процедуре принятия решений» и возможность привлечения новых специалистов.

По мнению ЦСМС, встреча прошла плодотворно и позволила закрепить рамки дальнейшего сотрудничества с рыбацким сообществом по новым проектам. В ближайшее время круглые столы организуют в Астрахани и Владивостоке.

Fishnews