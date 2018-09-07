07 сентября 2018 года

Аквакультуре уделят особое внимание на ВЭФ

Специальная сессия, посвященная развитию аквакультуры, пройдет 11 сентября в рамках Восточного экономического форума. В обсуждениях будут участвовать представители ключевых структур – регуляторов отрасли.

Вопросы аквакультуры традиционно обсуждаются на площадке ВЭФ во Владивостоке. На этот раз запланирована панельная сессия «Аквакультура: первые шаги новой индустрии», сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется, что на встрече выступит заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, руководитель департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития Юлия Косарева, заместитель председателя Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев, президент китайской компании-инвестора Wen Lian Aquaculture Co. Ltd.

Для формирования участков марикультуры в ДФО предлагается использовать специальный интернет-сервис. Его разработкой занимался Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона – на сессии запланировано выступление директора инвестиционного департамента ФРДВ Александра Ташинцева.

Участие в обсуждении примут представители и других структур, задействованных в регулировании отрасли, - замглавы Минприроды Сергей Ястребов, замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков. К обсуждению приглашены представители науки и бизнеса.

Модератор сессии – член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Проблемные вопросы и положительный опыт

Вопрос, которые нужно решить для развития отрасли в России, остается немало, отмечают эксперты. На сессии можно было бы обсудить предоставление предприятиям аквакультуры земельных участков, проблему государственной экологической экспертизы, другие вопросы нормативной базы, защиту рыбоводных участков от хищений, полагает Роман Витязев. Интересна и тема использования в аквакультуре системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

На сессии можно обсудить не только проблемные вопросы. Интересно было бы услышать положительные примеры развития бизнеса в сфере аквакультура в ДФО, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко.

Сессию планируется провести с 12:30 до 14:00 11 сентября.

Fishnews