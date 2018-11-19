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На Шикотане строят современный рыбоперерабатывающий комплекс мощностью 1000 тонн сырья в сутки. Фото предоставлено агентством по рыболовству Сахалинской области

Безотходный рыбокомбинат запустят на Южных Курилах

В селе Крабозаводском на острове Шикотан близится к завершению строительство современного рыбоперерабатывающего комплекса мощностью 1000 тонн сырья в сутки. Ввод в эксплуатацию запланирован на весну-лето следующего года.

Строительство идет с октября 2017 г., объект уже готов на 85%. Инвестор – группа компаний «Гидрострой». Объем капиталовложений составит 90 млн долларов из собственных средств холдинга.

На заводе предусмотрены несколько технологических линий. Главную настроят на комплексную переработку скумбрии и иваси в расчете на 800 тонн сырья в сутки. Проектная производительность второй линии, ориентированной на минтай, составит 100 тонн в сутки. Технологический процесс будет включать глубокую переработку, а также производство филе. Кроме того, на комбинате оборудуют участки для работы с треской, камбалой и кальмаром. Также завод займется выпуском консервов в широком ассортименте.

Внутри уже возведенного трехэтажного здания площадью 120 на 74 м будут расположены машинное отделение, цех, бытовые помещения для рыбообработчиков, мастерские, лаборатория. Холодильник позволит хранить 5 тыс. тонн продукции, проектная мощность дизельной электростанции – 8 МВт.

Предполагается использование самых современных технологий с акцентом на комплексный подход в обработке рыбы и безотходность: отдельно строится рыбомучной завод мощностью 25 тонн муки и 8 тонн рыбьего жира в сутки. Для вылова и доставки сырья построили причал понтонного типа, в 2017 г. инвестор приобрел два новых судна.

Комбинат будет работать круглый год, персонал составит 200 человек. Для них и гостей предприятия предусмотрены общежитие на 118 мест, столовая и гостиница на 24 места.

«И само строительство, и дальнейшая эксплуатация завода – это привлечение инвестиций в экономику региона, развитие береговой инфраструктуры на островах, создание новых рабочих мест, - рассказал Fishnews руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных. - Такие вложения областные власти поддерживают и в случае необходимости оказывают помощь инвестору».

Строительство завода позволит холдингу получить дополнительные квоты на добычу водных биоресурсов. Это отразится и на общем вылове Сахалинской области, обратил внимание Андрей Горничных.

«Это будет современнейший завод по безотходной переработке уловов – ориентир на будущее, - подчеркнул глава агентства. - Думаю, что не горами тот день, когда все уловы российских рыбаков будут перерабатываться в разные виды продукции, а не как сейчас, когда малоразмерная, малоценная или не указанная в разрешении рыба вываливается за борт. Поэтому безотходные технологии позволят увеличить не только объем выпускаемой продукции, но и вылов».

Кроме того, чем более глубокую переработку проходят уловы на российской территории, там выше стоимость экспортируемой продукции, отметил собеседник Fishnews.

«Надеемся, что строительство таких комплексов будет вестись и дальше, - сказал Андрей Горничных. - На Южных Курилах реализуются еще два проекта по безотходной переработке рыбы».

Fishnews

  • На Шикотане строят современный рыбоперерабатывающий комплекс мощностью 1000 тонн сырья в сутки. Фото предоставлено агентством по рыболовству Сахалинской области
  • Для вылова и доставки сырья построили причал понтонного типа. Фото предоставлено агентством по рыболовству Сахалинской области
  • Внутри уже возведенного трехэтажного здания будут расположены машинное отделение, цех, бытовые помещения для рыбообработчиков, мастерские, лаборатория. Фото предоставлено агентством по рыболовству Сахалинской области
  • Строительство идет с октября 2017 г., объект уже готов на 85%. Фото предоставлено агентством по рыболовству Сахалинской области
  • Для вылова и доставки сырья построили причал понтонного типа. Фото предоставлено агентством по рыболовству Сахалинской области
  • Комбинат запустят в селе Крабозаводском. Фото предоставлено агентством по рыболовству Сахалинской области
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