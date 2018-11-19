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Председатель Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Герман Зверев рассказал о работе Общественного совета

Общественный совет при Росрыболовстве участвовал в подготовке и прохождении кампании «Квоты-2018», обсуждении налоговых поправок и выработке рекомендаций по экологической экспертизе при расчете ОДУ.

На заседании ДВНПС председатель Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал о работе совещательно-консультативного органа за полгода. Напомним, что в апреле был утвержден новый состав совета.

Перезаключение договоров

Важнейшим пунктом рабочей повестки, отметил глава ОС, стала подготовка к заявочной кампании по перезаключению договоров о закреплении долей квот на 15 лет.

«Этот вопрос вызывал в отрасли много опасений, – отметил Герман Зверев. – Общественный совет совместно с Росрыболовством и рыбацкими объединениями и работал над нормативной базой, и занимался организационной подготовкой». Представители рыбацкого сообщества в качестве наблюдателей участвовали в заседаниях комиссий.

Для заключения договоров на новый срок была проделана большая работа, в целом она проведена успешно, заявил председатель общественного совета.

Важная тема сейчас – продление разрешений на промысел до конца года. Этот вопрос встал в связи с тем, что срок целого ряда договоров о закреплении долей квот истекает не 31 декабря 2018 г., а раньше. 19 ноября законопроект о продлении срока действия разрешений поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Налоговые изменения

Еще одним из принципиальных вопросов для ОС стало обсуждение законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами. Напомним, что разработкой такого документа занимаются Минсельхоз и Росрыболовство. Законопроект дважды обсуждался на заседаниях совета.

«В целом мы поддерживаем концепцию законопроекта за одним исключением - в части, касающейся статуса градо- и поселкообразующих предприятий, – заявил председатель совета. – Она вызывает сомнения». Общественный совет порекомендовал Минсельхозу оставить прежними критерии отнесения рыбохозяйственных предприятий к градо- и поселкообразующим, а также сохранить для них льготную ставку сбора.

Чтобы аргументировать свою позицию, рассказал Герман Зверев, совет обратился ко всем 45 градо- и поселкообразующим предприятиям рыбной отрасли с просьбой предоставить информацию о социальных расходах для поддержания жизнедеятельности «подшефных» городов и поселков. Однако ответы были получены только от 8 компаний.

«Необходимо, чтобы остальные предприятия в достаточно сжатые сроки передали нам эту информацию, - подчеркнул глава общественного совета. - Затягивать внесение законопроекта в правительство и Госдуму нельзя». Герман Зверев напомнил, что разработка изменений налогового законодательства идет уже несколько лет.

Подготовка приказа об ОДУ

Общественный совет рассматривал и вопросы проведения государственной экологической экспертизы при расчете общего допустимого улова. В этом году экспертиза не уложилась в нормативные сроки, задержав выход соответствующих приказов Министерства сельского хозяйства.

«Действующая нормативная база Росприроднадзора и Минприроды несколько устарела, она изобилует лишними участками прохождения документов, которые затягивают эту процедуру, – сказал Герман Зверев. – Поэтому общественный совет в настоящее время готовит специальное предложение в Минприроды и правительство».

В будущем – острые темы

Председатель совета обратил внимание на конструктивное сотрудничество совещательно-консультативного органа с Росрыболовством и Общественной палатой России. На заседании Общественной палаты Общественный совет при Росрыболовстве был отмечен в числе пяти активных советов. Герман Зверев поблагодарил коллег за работу.

«Работа ОС – это не только заседания, но и рабочие совещания совместно с Росрыболовством, подготовка экспертных заключений», - подчеркнул председатель совета. Планируется обсудить дополнительное привлечение к работе этого органа экспертов из числа профессионалов отрасли, для того чтобы обеспечить еще большую эффективность.

В планах на будущее также оказалось рассмотрение вопросов, имеющих большой общественный резонанс, причем обсуждающихся с полярно противоположных точек зрения. В частности, это вопросы использования жаберных сетей и добычи косаток.

Fishnews
НазадМетки: ОДУварпэправительственная комиссияправительстворосрыболовство
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