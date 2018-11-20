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Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций. У отраслевого выставочного оператора – Expo Solutions Group – уже есть идеи, как сделать работу российских компаний на международной площадке еще более эффективной в следующем году.

Огромная надпись «RUSSIA» и логотипы компаний-участниц российского стенда привлекали внимание еще на подходе к выставочному павильону. Бизнес России демонстрировал на China Fisheries and Seafood Expo новинки и традиционную продукцию, представлял инновационные проекты в рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Участвовали компании, которые работают на разных рыбохозяйственных бассейнах, – Южно-Курильский рыбокомбинат, ПАО «ТИГР», «РК «Восток-1», «Норебо», «Русская рыбопромышленная компания», «Сигма Марин Технолоджи», «Антей», Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина, Boss Crevetos, «Магаданрыба», «Оплот мира», «Дальрыба», ГК «Ф.Э.С.Т.». Стенд каждого был оформлен в индивидуальном стиле.

Выставка в Циндао в этом году была успешна, представитель китайских властей провел большую часть времени на стенде России, отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в эфире ОТР.

Уже третий год наша страна участвует в China Fisheries and Seafood Expo с объединенным национальным стендом. Такой формат обеспечивает более высокую отдачу, позволяет привлечь к экспозиции каждой компании больше внимания, считает заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Экспоненты также обратили внимание на широкий географический охват участников и гостей выставки: здесь собираются представители не только Азии, но и Европы, Америки, Африки.

Оператор национального стенда – Expo Solutions Group – продолжит работать над тем, чтобы сделать участие компаний России еще более эффективным. Кейтеринг, удобная переговорная для деловых встреч и официального подписания документов, организация медийной поддержки – все эти элементы уже стали привычными для российских экспонентов. Большой акцент делается на интерактивные технологии, позволяющие рассказать о предприятиях и их проектах.

Организаторы усиливают индивидуальную работу с каждым из экспонентов, этот курс будет продолжен, подчеркнул генеральный директор ESG Иван Фетисов. Он отметил, что российские компании проявляют все больший интерес к консалтинговым услугам: изучению рынка, помощи в выборе формата участия в выставках, какую продукцию и каким образом представить на той или иной площадке. «Expo Solutions Group готова обеспечить такую потребность», – подчеркнул собеседник Fishnews.

Фоторепортаж смотрите в рубрике «События» на сайте Fishnews.

  • Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций
  • Бизнес России демонстрировал на China Fisheries and Seafood Expo новинки и традиционную продукцию
  • Заместителя министра сельского хозяйства Китая ЮЙ Канчжэня и замруководителя Росрыболовства Петра САВЧУКА угостили минтаем, приготовленным по специальному рецепту. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Кулинарное шоу с дегустацией представляла «Русская рыбопромышленная компания»
  • Генеральный директор Expo Solutions Group - оператора национального стенда – Иван ФЕТИСОВ
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