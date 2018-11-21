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Различные подходы к формированию ставок сбора за пользование водными биоресурсами обсудили на круглом столе ВАРПЭ

Размеры ставок не должны тормозить отрасль

20 ноября на площадке ВАРПЭ по инициативе Общественной палаты РФ прошел круглый стол, на котором обсуждались различные подходы к формированию ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

В дискуссии приняли участие представители Государственной Думы, Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, Росрыбколхозсоюза, Росрыбхоза, КС «Севрыба», Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, руководители рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий, рыболовецких колхозов.

Председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий Евгения Уваркина озвучила позицию Общественной палаты: нужен механизм экономического стимулирования для обеспечения устойчивого, стабильного, долгосрочного развития, прогнозируемого для государства и рыбной отрасли.

Предложения Общественной палаты

Как сообщает корреспондент Fishnews, для этого ОП предлагает установить ставки сбора за пользование ВБР на уровне 10-15% «от среднерыночной цены за три года», что существенно выше, чем в законопроекте, подготовленном Минсельхозом. Высокая базовая ставка, подчеркнула Евгения Уваркина, необходима, чтобы заработал механизм льгот и эти преференции стали действительно привлекательными для рыбаков. Если же оставить предложенный Минсельхозом уровень ставки сбора в 4,8%, «рыбе будет неинтересно оставаться в России».

Льготами предполагается стимулировать реализацию ключевых задач, обозначенных президентом: это наполнение внутреннего рынка, развитие глубокой переработки рыбного сырья и повышение в структуре экспорта доли продукции глубокой переработки. Попутно, с точки зрения ОП, будет решена задача по обновлению флота – льгота по ставке сбора станет одним из стимулов для строительства флота наряду с применением утилизационного сбора, снижением или обнулением пошлин и НДС на импортное высокотехнологичное судовое оборудование.

Реакция отрасли

Представители рыбопромышленных предприятий обратили внимание на сложности с администрированием ставки сбора за пользование ВБР и применением налогового вычета в схеме, предложенной палатой. По словам председателя Общественного совета при Росрыболовстве Германа Зверева, сейчас предприятия вносят авансовый платеж в счет сбора сразу после выдачи разрешений на промысел. Если следовать идеям ОП, то эти выплаты, основной объем которых приходится на конец декабря - начало января, составят свыше 11 млрд. рублей, что вдвое превышает среднегодовой сальдированный финансовый результат отрасли в четвертом квартале и первом квартале календарного года.

Возможная льгота в виде налогового вычета, на чем делает акцент Общественная палата, будет предоставляться только через год. В результате предприятия столкнутся с громадным кассовым разрывом.

Член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий не согласился, что разработанный ОП механизм приведет к увеличению потребления рыбы в стране. Особенно в условиях, когда обещанные долгосрочные правила игры подвергаются ревизии и перед отраслью маячит перспектива аукционов.

«Решать вопрос об инвестициях с кардинальным повышением ставки сбора нереально, – выразил мнение депутат, отметив, что источником инвестиций, в том числе для обновления флота, может выступать либо прибыль предприятий, либо кредитные ресурсы. - Идти по пути закредитования отрасли тоже не вариант. Мне кажется наиболее разумным сегодня вариант, который предлагает Минсельхоз».

«Ваше предложение фактически убьет отрасль», - предупредил он Евгению Уваркину. «Общественная палата не имеет цели разрушить отрасль, - возразила председатель комиссии. - Нам нужно найти решение, каким образом стимулировать внутреннее потребление, каким образом можно стимулировать сохранение и обновление флота, каким образом стимулировать загрузку береговых предприятий».

«Стимулировать спрос можно только реальными доходами населения, - не согласился Владимир Блоцкий. - Люди хотят покупать качественный продукт, но у них банально нет на это денег. Поэтому развивать спрос за счет того, что не будет получать рыбак, который трудится в море, это путь в никуда».

Представитель холдинга «Норебо» Сергей Сенников указал, что использование в качестве основы для расчета ставки «среднерыночной цены за три года» вызывает сомнения, как и в предложениях Минсельхоза. Он признал, что в целом повышение ставки - правильный шаг, но оно должно происходить постепенно. Тем более что объем поставок рыбопродукции на внутренний рынок последние два года растет – независимо от степени переработки.

Рыбаки также напомнили, что поручения президента по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г. не содержали пункта об абсолютном повышении ставок сбора. Речь шла об отмене льготы и 100% ставке для организаций, которые выпускают продукцию низкой степени переработки, и механизме индексации ставок сбора для экспортеров сырья.

«У Минсельхоза основной аргумент – это необходимость роста доходов в бюджет. Мы должны определиться, в чем тогда роль рыболовства – либо зарабатывать деньги для бюджета, либо решать задачу обеспечения населения доступной рыбопродукцией», – предложила представитель фирмы «Посейдон» Ольга Дроздова. Она добавила, что ставки сбора должны быть экономическим механизмом решения этих вопросов.

«Но это категория очень чувствительная для финансово-экономического положения предприятий», – подчеркнула экономист. По словам Ольги Дроздовой, от предпринятых шагов будет зависеть и доступность рыбной продукции для населения, и финансовые результаты компаний, «поэтому здесь требуется очень конкретный анализ, а не рассуждения».

Участники круглого стола выразили мнение, что любое повышение ставок, даже с возможной будущей льготой, неизбежно приведет к росту цен для потребителей. Руководители ряда дальневосточных предприятий также заявили о необходимости создания условий на берегу для хранения и доставки рыбы в центральные регионы страны, что в свою очередь будет способствовать насыщению внутреннего рынка.

Завершая дискуссию, Евгения Уваркина отметила, что обсуждение темы будет продолжено, и подчеркнула приоритет выполнения целей, поставленных президентом. «Задача отрасли – выходить на конструктивные предложения», – заявила глава комиссии ОП.

«Площадка Общественного совета стала влиятельной и авторитетной, что подтверждает проведение общественных слушаний на нашей территории, – прокомментировал итоги мероприятия Герман Зверев. – Уверен, что нам не стоит зацикливаться только на самих параметрах ставок сбора – не менее важны налоговое администрирование и техника налоговых вычетов. Пока мы видим, что предлагаемый вычет может оказаться неработоспособным».

Он добавил, что точно так же нужна конкретика и в дискуссии о градо- и поселкообразующих предприятиях: не просто говорить об их сохранении, а предложить четкие и ясные критерии, которые не позволят превратить эту организационно-правовую форму в лазейку для ухода от налогов. «И главное – нельзя тянуть с рассмотрением поправок в Налоговый кодекс. Вопрос не просто назрел – уже перезрел. Нужно вносить законопроект в Государственную Думу, продолжать обсуждение на площадке парламента, принимать законопроект и мониторить его правоприменение», – считает председатель Общественного совета при Росрыболовстве.

Fishnews

  • Различные подходы к формированию ставок сбора за пользование водными биоресурсами обсудили на круглом столе ВАРПЭ
  • Различные подходы к формированию ставок сбора за пользование водными биоресурсами обсудили на круглом столе ВАРПЭ
  • Различные подходы к формированию ставок сбора за пользование водными биоресурсами обсудили на круглом столе ВАРПЭ
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