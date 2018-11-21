21 ноября 2018 года

Размеры ставок не должны тормозить отрасль

20 ноября на площадке ВАРПЭ по инициативе Общественной палаты РФ прошел круглый стол, на котором обсуждались различные подходы к формированию ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

В дискуссии приняли участие представители Государственной Думы, Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, Росрыбколхозсоюза, Росрыбхоза, КС «Севрыба», Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, руководители рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий, рыболовецких колхозов.

Председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий Евгения Уваркина озвучила позицию Общественной палаты: нужен механизм экономического стимулирования для обеспечения устойчивого, стабильного, долгосрочного развития, прогнозируемого для государства и рыбной отрасли.

Предложения Общественной палаты

Как сообщает корреспондент Fishnews, для этого ОП предлагает установить ставки сбора за пользование ВБР на уровне 10-15% «от среднерыночной цены за три года», что существенно выше, чем в законопроекте, подготовленном Минсельхозом. Высокая базовая ставка, подчеркнула Евгения Уваркина, необходима, чтобы заработал механизм льгот и эти преференции стали действительно привлекательными для рыбаков. Если же оставить предложенный Минсельхозом уровень ставки сбора в 4,8%, «рыбе будет неинтересно оставаться в России».

Льготами предполагается стимулировать реализацию ключевых задач, обозначенных президентом: это наполнение внутреннего рынка, развитие глубокой переработки рыбного сырья и повышение в структуре экспорта доли продукции глубокой переработки. Попутно, с точки зрения ОП, будет решена задача по обновлению флота – льгота по ставке сбора станет одним из стимулов для строительства флота наряду с применением утилизационного сбора, снижением или обнулением пошлин и НДС на импортное высокотехнологичное судовое оборудование.

Реакция отрасли

Представители рыбопромышленных предприятий обратили внимание на сложности с администрированием ставки сбора за пользование ВБР и применением налогового вычета в схеме, предложенной палатой. По словам председателя Общественного совета при Росрыболовстве Германа Зверева, сейчас предприятия вносят авансовый платеж в счет сбора сразу после выдачи разрешений на промысел. Если следовать идеям ОП, то эти выплаты, основной объем которых приходится на конец декабря - начало января, составят свыше 11 млрд. рублей, что вдвое превышает среднегодовой сальдированный финансовый результат отрасли в четвертом квартале и первом квартале календарного года.

Возможная льгота в виде налогового вычета, на чем делает акцент Общественная палата, будет предоставляться только через год. В результате предприятия столкнутся с громадным кассовым разрывом.

Член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий не согласился, что разработанный ОП механизм приведет к увеличению потребления рыбы в стране. Особенно в условиях, когда обещанные долгосрочные правила игры подвергаются ревизии и перед отраслью маячит перспектива аукционов.

«Решать вопрос об инвестициях с кардинальным повышением ставки сбора нереально, – выразил мнение депутат, отметив, что источником инвестиций, в том числе для обновления флота, может выступать либо прибыль предприятий, либо кредитные ресурсы. - Идти по пути закредитования отрасли тоже не вариант. Мне кажется наиболее разумным сегодня вариант, который предлагает Минсельхоз».

«Ваше предложение фактически убьет отрасль», - предупредил он Евгению Уваркину. «Общественная палата не имеет цели разрушить отрасль, - возразила председатель комиссии. - Нам нужно найти решение, каким образом стимулировать внутреннее потребление, каким образом можно стимулировать сохранение и обновление флота, каким образом стимулировать загрузку береговых предприятий».

«Стимулировать спрос можно только реальными доходами населения, - не согласился Владимир Блоцкий. - Люди хотят покупать качественный продукт, но у них банально нет на это денег. Поэтому развивать спрос за счет того, что не будет получать рыбак, который трудится в море, это путь в никуда».

Представитель холдинга «Норебо» Сергей Сенников указал, что использование в качестве основы для расчета ставки «среднерыночной цены за три года» вызывает сомнения, как и в предложениях Минсельхоза. Он признал, что в целом повышение ставки - правильный шаг, но оно должно происходить постепенно. Тем более что объем поставок рыбопродукции на внутренний рынок последние два года растет – независимо от степени переработки.

Рыбаки также напомнили, что поручения президента по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г. не содержали пункта об абсолютном повышении ставок сбора. Речь шла об отмене льготы и 100% ставке для организаций, которые выпускают продукцию низкой степени переработки, и механизме индексации ставок сбора для экспортеров сырья.

«У Минсельхоза основной аргумент – это необходимость роста доходов в бюджет. Мы должны определиться, в чем тогда роль рыболовства – либо зарабатывать деньги для бюджета, либо решать задачу обеспечения населения доступной рыбопродукцией», – предложила представитель фирмы «Посейдон» Ольга Дроздова. Она добавила, что ставки сбора должны быть экономическим механизмом решения этих вопросов.

«Но это категория очень чувствительная для финансово-экономического положения предприятий», – подчеркнула экономист. По словам Ольги Дроздовой, от предпринятых шагов будет зависеть и доступность рыбной продукции для населения, и финансовые результаты компаний, «поэтому здесь требуется очень конкретный анализ, а не рассуждения».

Участники круглого стола выразили мнение, что любое повышение ставок, даже с возможной будущей льготой, неизбежно приведет к росту цен для потребителей. Руководители ряда дальневосточных предприятий также заявили о необходимости создания условий на берегу для хранения и доставки рыбы в центральные регионы страны, что в свою очередь будет способствовать насыщению внутреннего рынка.

Завершая дискуссию, Евгения Уваркина отметила, что обсуждение темы будет продолжено, и подчеркнула приоритет выполнения целей, поставленных президентом. «Задача отрасли – выходить на конструктивные предложения», – заявила глава комиссии ОП.

«Площадка Общественного совета стала влиятельной и авторитетной, что подтверждает проведение общественных слушаний на нашей территории, – прокомментировал итоги мероприятия Герман Зверев. – Уверен, что нам не стоит зацикливаться только на самих параметрах ставок сбора – не менее важны налоговое администрирование и техника налоговых вычетов. Пока мы видим, что предлагаемый вычет может оказаться неработоспособным».

Он добавил, что точно так же нужна конкретика и в дискуссии о градо- и поселкообразующих предприятиях: не просто говорить об их сохранении, а предложить четкие и ясные критерии, которые не позволят превратить эту организационно-правовую форму в лазейку для ухода от налогов. «И главное – нельзя тянуть с рассмотрением поправок в Налоговый кодекс. Вопрос не просто назрел – уже перезрел. Нужно вносить законопроект в Государственную Думу, продолжать обсуждение на площадке парламента, принимать законопроект и мониторить его правоприменение», – считает председатель Общественного совета при Росрыболовстве.

Fishnews