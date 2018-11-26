26 ноября 2018 года

Сколько НИСов надо для науки?

В Росрыболовстве обсудили проекты научно-исследовательских судов. Институты предоставят данные по количеству необходимых НИСов и их техническим характеристикам.

Видеоконференцию с институтами провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, планируется проектирование судов двух типов: длиной 65-75 м – для морских и океанских рыбохозяйственных исследований, 40-45 м – для научных изысканий во внутренних морях.

«Научно-исследовательское судно должно быть многофункционально, применяться для прикладных исследований на разнообразных видах промысла. Для ученых важно пополнять запасы в море, оперативно осуществлять смену экипажа. Росрыболовство будет строить максимально эффективные суда под конкретные задачи», – заверил Петр Савчук. На совещании решили собрать информацию от НИИ о технических характеристиках необходимых судов и уточнить потребности отрасли по количеству научного флота. На борту должны быть все необходимые лаборатории: гидрохимическая, гидрологическая, гидроакустическая, гидробиологическая и ихтиологическая, отметили в ведомстве. Как и во всем мире, при проектировании НИСов планируют применять модульный подход – с возможностью установки отсеков глубокой заморозки, контейнеров для изучения изотопов, платформ с дополнительными орудиями лова.

О планах по строительству трех НИСов для комплексных рыбохозяйственных и океанографических исследований заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал на IV Съезде рыбаков в феврале и на Коллегии ведомства в марте. Также в марте в ФАР обсудили ход проектирования крупнотоннажного морского научно-исследовательского судна.

Fishnews