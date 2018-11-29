29 ноября 2018 года

Рыбное хозяйство подготовят к новым правилам игры

С 1 января в силу вступят новые правила регулирования прибрежного рыболовства. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести разъяснительную работу для бизнеса и региональных органов исполнительной власти.

Росрыболовство напомнит о нюансах «прибрежки»

С 2019 г., согласно обновленному закону о рыболовстве, устанавливается единое промысловое пространство, и пользователь сам выбирает, какой вид рыболовства ему осуществлять. Для тех, кто решил работать в режиме прибрежного рыболовства, предусмотрена доставка уловов на берег в живом, свежем и охлажденном виде. В этом случае квота рассчитывается с учетом повышающего коэффициента 1,2.

«До конца года необходимо провести совещания по всем бассейнам, со всеми регионами по применению новых норм законодательства для пользователей и профильных ведомств в субъектах, чтобы они понимали, как с нового года будет регулироваться промысел, в первую очередь – прибрежный», – распорядился заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на оперативном совещании. Он поручил заранее проинформировать регионы для подготовки вопросов к специалистам федерального агентства.

Приказы по квотам обещают скоро

Кроме того, с 1 января рыбопромышленники будут работать по новым договорам, закрепляющим доли квот на следующий период – 15 лет вместо 10-ти. Проведены все необходимые расчеты по видам рыболовства, приказы ФАР по распределению лимитов выйдут в ближайшее время, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Хочешь ловить до января – беги за разрешением

На совещании также напомнили о законодательных изменениях, продляющих договоры о закреплении долей квот. Договоры, срок действия которых истекает ранее 31 декабря 2018 г., будут действовать до конца года на прежних условиях.

В связи с этим пользователям необходимо обратиться в теруправления Росрыболовства для пролонгации разрешений на вылов, отметили в ФАР.

Fishnews