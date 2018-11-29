Новости
Грядущие изменения обсудили на оперативном совещании в Росрыболовстве. Фото пресс-службы федерального агентства

Рыбное хозяйство подготовят к новым правилам игры

С 1 января в силу вступят новые правила регулирования прибрежного рыболовства. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил провести разъяснительную работу для бизнеса и региональных органов исполнительной власти.

Росрыболовство напомнит о нюансах «прибрежки»

С 2019 г., согласно обновленному закону о рыболовстве, устанавливается единое промысловое пространство, и пользователь сам выбирает, какой вид рыболовства ему осуществлять. Для тех, кто решил работать в режиме прибрежного рыболовства, предусмотрена доставка уловов на берег в живом, свежем и охлажденном виде. В этом случае квота рассчитывается с учетом повышающего коэффициента 1,2.

«До конца года необходимо провести совещания по всем бассейнам, со всеми регионами по применению новых норм законодательства для пользователей и профильных ведомств в субъектах, чтобы они понимали, как с нового года будет регулироваться промысел, в первую очередь – прибрежный», – распорядился заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на оперативном совещании. Он поручил заранее проинформировать регионы для подготовки вопросов к специалистам федерального агентства.

Приказы по квотам обещают скоро

Кроме того, с 1 января рыбопромышленники будут работать по новым договорам, закрепляющим доли квот на следующий период – 15 лет вместо 10-ти. Проведены все необходимые расчеты по видам рыболовства, приказы ФАР по распределению лимитов выйдут в ближайшее время, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Хочешь ловить до января – беги за разрешением

На совещании также напомнили о законодательных изменениях, продляющих договоры о закреплении долей квот. Договоры, срок действия которых истекает ранее 31 декабря 2018 г., будут действовать до конца года на прежних условиях.

В связи с этим пользователям необходимо обратиться в теруправления Росрыболовства для пролонгации разрешений на вылов, отметили в ФАР.

Fishnews

  • Грядущие изменения обсудили на оперативном совещании в Росрыболовстве. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР
    •
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Владимир БЛОЦКИЙ

    Аукционы не должны быть способом передела собственности

    Все материалы

    Интервью

    Президент компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий ХАНАШ

    Президент компании Crustaceos del Sur S.A.

    Виталий ХАНАШ

    Там, где работает закон, бизнес защищен

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    На ДВНПС обсудили горячие темы

    Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ

    Вице-президент Teknotherm US

    Владимир СУХАРЕВ

    Teknotherm: автоматика холода

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег ПОПОВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Олег ПОПОВ

    Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

    Все интервью

    Личное мнение

    Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

    Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

    Константин КОБЯКОВ

    Ни рыбы, ни леса

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

    Все материалы

    Крупным планом

    Добыча цист артемии с воды

    Артемия по бросовой цене

    Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

    Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

    В цехах завода Moon Tech

    Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

    В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

    На кого надеяться лососю Приморья

    Все материалы

    События

    Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

    Выставка в Циндао открыла новые перспективы

    Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

    Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.