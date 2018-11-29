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Привлечение частных инвестиций в нацпроекты обсуждалось на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Фото пресс-службы главы государства

РСПП следит за ключевой для отрасли темой

Президент РСПП Александр Шохин на совещании у главы государства отметил значимость для инвестиций стабильного регулирования. Очень важно, что руководитель ведущего общенационального бизнес-объединения привел в пример именно рыбную отрасль, отмечает глава ВАРПЭ Герман Зверев.

Привлечение частных инвестиций в национальные проекты обсуждалось на совещании, которое глава государства Владимир Путин проводил с членами правительства 28 ноября. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал участникам встречи об ожиданиях бизнеса. В ряде случаев инвесторам требуется стабильность и неизменность регуляторики, поскольку ожидание радикальных изменений не позволяет реализовать инвестпроекты, подчеркнул глава РСПП.

«Очень важно, что руководитель ведущего общенационального бизнес-объединения на совещании у главы государств привел пример именно рыбной отрасли. Это пример того, что стабильность законодательства обеспечивает инвестиционный рывок», – считает вице-президент РСПП, президент Всероссийский ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

В сентябре в Хабаровске на совместном расширенном заседании Координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике обсуждалось, какие риски несет для инвестиционных проектов в рыбной отрасли перераспределение крабовых квот на аукционах.

«Мы как раз обсуждали инвестиционные проекты в рыбной отрасли, обсуждали их влияние на судостроительные предприятия Дальнего Востока. Руководитель РСПП с большим вниманием изучил эту ситуацию», – напомнил глава ВАРПЭ.

В сентябре правительство утвердило положение о рабочей группе по реализации новых инвестиционных проектов в различных отраслях. Ее возглавили Александр Шохин и первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов.

«Сейчас мы работаем в рамках рабочей группы «Силуанов – Шохин», эта работа и позволила сформулировать портфель инвесткпроектов почти на 150 млрд рублей», – сообщил Fishnews Герман Зверев.

Fishnews
НазадМетки: РСППварпэдальний востокправительство
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