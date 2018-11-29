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Привлечение частных инвестиций в нацпроекты обсуждалось на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Фото пресс-службы главы государства

Александр Шохин поднял тему квот у президента

Для успешной реализации инвестиционных проектов важна стабильность регуляторики, отметил президент РСПП Александр Шохин на совещании у главы государства Владимира Путина. В пример руководитель объединения привел рыбную отрасль.

Привлечение частных инвестиций в национальные проекты обсуждалось на совещании, которое президент Владимир Путин проводил с членами правительства.

Первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов доложил об отборе важных для экономики проектов. Глава Минфина напомнил, что для реализации инвестиционных инициатив создана специальная рабочая группа.

Создание рабочей группы последовало за предложением, с которым выступил помощник президента Андрей Белоусов. В августе СМИ сообщали, что Андрей Белоусов в письме к главе государства предложил изъять свыше 500 млрд рублей доходов у 14 компаний металлургической, химической и нефтехимической отраслей (так называемый «список Белоусова»).

Однако в итоге решено было, что бизнес вложится в важные для государства проекты при неизменности условий регулирования. Отбором инвестпроектов и должна заниматься специальная рабочая группа по главе с президентом РСПП Александром Шохиным и Антоном Силуановым.

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей, говоря об ожиданиях бизнеса на совещании у президента, отметил, что в ряде случаев инвесторам требуется стабильность и неизменность регуляторики.

«В частности, мы видим на примере рыбохозяйственного комплекса. Там обсуждается, как изменить механизмы регуляторные и инвестиции в объеме примерно 135 миллиардов в режиме stand-by (в режиме ожидания). Нужно определяться здесь: необходимо ли радикально менять или можно реализовать схему инвестиций и большую собираемость налогов и сборов в обмен на стабильность?» – заявил Александр Шохин.

В сентябре президент РСПП высказал свой взгляд на ситуацию в рыбной отрасли на совещании в Хабаровске. На этой встрече обсуждалась инициатива о перераспределении крабовых квот на аукционе. Предложенные изменения системы предоставления права на вылов могут разрушить инвестиционные стимулы и подорвать перспективы развития рыбного хозяйства, заявил руководитель союза.

Что всколыхнуло отрасль

Напомним, что в августе по предложениям ФАС правительство утвердило дорожную карту (план мероприятий) по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России.

Одним из пунктов стало распределение «50% объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по историческому принципу, путем проведения аукциона в электронной форме». Также ведомствам поручили подготовить предложения о механизме выделения на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот на электронном аукционе. О каких видах водных биоресурсов идет речь, не уточняется.

В ноябре в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что работают по дорожной карте в сфере рыбного хозяйства с Минсельхозом и Росрыболовством.

Материалы о предложениях по крабовым аукционам и реакции на эти идеи представителей отрасли собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews
НазадМетки: РСППФАСкрабправительстворосрыболовство
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