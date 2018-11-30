30 ноября 2018 года

Марикультура Приморья хочет вновь заявить о своих проблемах

Аквакультурные ассоциации Приморского края предложили руководителю Росрыболовства Илье Шестакову организовать обсуждение важных вопросов на межведомственном совещании.

Письмо в федеральное агентство направили руководители Дальневосточной ассоциации «Аквакультура», Ассоциации прибрежного рыболовства и марикультуры (ПРИМА), Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР). Они предлагают провести совещание во Владивостоке ориентировочно в начале второй декады декабря.

К приоритетным вопросам авторы обращения отнесли получение положительных заключений государственной экологической экспертизы и позицию Минприроды по этому поводу; расширение перечня объектов аквакультуры и способов культивирования морских беспозвоночных в специальном классификаторе; необходимость внесения в Водный кодекс изменений по хозяйственной деятельности аквакультурщиков в водоохранной зоне, а также другие острые темы, сообщили Fishnews в пресс-службе АМКОР.

Отраслевые объединения предлагают подготовить предложения для согласования с другими органами государственной власти и разработки законопроектов.

Ассоциации надеются, что в совещании примет участие врио губернатора Олег Кожемяко, представители федеральных и региональных служб и ведомств, а проведет встречу заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Последнее совещание по вопросам аквакультуры провел во Владивостоке в начале ноября заместитель главы федерального агентства Петр Савчук. Обсудили сложности, связанные с классификатором, минимальными объемами выращивания, экологической экспертизой, коэффициентами изъятия, работой хозяйств на ООПТ, готовящимися ветправилами, актированием выпусков и хищением урожаев.

На большое количество проблем в марикультуре бизнес обратил внимание и на панельной сессии в рамках XIII Международного конгресса рыбаков.

Fishnews