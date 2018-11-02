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Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК провел во Владивостоке совещание по вопросам аквакультуры Приморья

Аквафермеры Приморья доложили о «бумажных» барьерах

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел во Владивостоке совещание по вопросам аквакультуры Приморья. О давних проблемах рассказали отраслевой бизнес и специалисты ТИНРО-Центра.

Представитель федерального агентства напомнил про научно-производственный центр марикультуры ТИНРО-Центра на острове Попова, который должны сдать в следующем году. По словам Петра Савчука, новое предприятие должно не только обеспечить бизнес молодью, но и стать центром компетенций для аквакультурщиков.

Председатель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края Вадим Лихачев поинтересовался судьбой поправок в классификатор в области аквакультуры. Заведующий отделом воспроизводства морских гидробионтов ТИНРО-Центра Виктор Дзизюров рассказал, что очередные изменения, в которых учли предложения пользователей, подготовлены и отправлены во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Институт должен рассмотреть этот пакет документов и передать в Росрыболовство. Петр Савчук попросил включить в протокол совещания конкретный срок для ВНИРО – до 1 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Заместитель председателя Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев поднял вопрос с минимальными объемами выращивания. «Насколько мы знаем, произошла техническая ошибка при утверждении методики и вместо объемов по трепангу в 167 кг с гектара у нас сейчас тонна с гектара», – обратил внимание представитель отраслевого объединения. Он отметил, что завышены нормы и по другим видам. «Объемы и обязательства – невыполнимые», – констатировал Роман Витязев. Другие предприниматели и ученые это подтвердили. Петр Савчук поручил подготовить обоснования для необходимых изменений и направить во ВНИРО. Виктор Дзизюров заверил, что такая работа уже проделана.

Также замглавы союза напомнил, что до сих пор не внедрен льготный механизм наделения пользователей РВУ земельными участками. По словам Петра Савчука, новый врио губернатора Олег Кожемяко о проблеме знает, профильный департамент разрабатывает специальную программу.

Традиционно говорили о сложностях прохождения государственной экологической экспертизы. Бизнес жаловался на отсутствие понятных правил игры, большой пакет необходимых документов. Предприниматели интересовались: нельзя ли ввести мораторий на ГЭЭ для аквакультуры, пока нормативную базу не приведут в порядок?

«Не хочу лукавить: после того что произошло с семгой в Мурманской области, очень сложно будет такие вопросы продвигать», - ответил замглавы Росрыболовства. Однако он предложил подготовить инициативу для Минприроды в части упрощения экспертизы, провести отдельную встречу.

Также на встрече подняли вопросы с коэффициентами изъятия, работой аквакультурных хозяйств на ООПТ, сложностями, связанными с необособленным водопользованием, готовящимися ветправилами (нынешний рабочий проект, по мнению АМКОР, имеет много недостатков). Поднимались и давние проблемы актирования выпусков (возникают сложности с присутствием представителей муниципалитетов) и хищения урожаев.

Петр Савчук предложил составить специальную дорожную карту и создать новую рабочую группу для ее исполнения. «Будут соответствующие сроки, и будем работать», – резюмировал представитель федерального агентства.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравладивостокмурманскросрыболовство
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