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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Инициатива Минтранса ударит по экономике плавбаз

Предложенные Министерством транспорта условия регистрации плавбаз и плавзаводов в Российском международном реестре судов повлекут дополнительные расходы для судовладельцев, отмечает президент АРПП Георгий Мартынов.

В рамках различных международных конвенций, которые подписала и ратифицировала Российская Федерация, владельцы судов несут определенные финансовые обязательства, связанные с эксплуатацией флота. Для оказания государственной поддержки судовладельцам был создан Российский международный реестр судов (РМРС), рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Для флота, зарегистрированного в реестре, предусмотрен ряд льгот, в том числе освобождение от уплаты страховых взносов при начислении зарплат членам экипажей.

«АРПП на протяжении уже нескольких лет добивается внесения в этот реестр плавбаз и плавзаводов, – подчеркнул глава ассоциации. – Таких судов у нас осталось очень мало. Они очень дороги в эксплуатации из-за численности экипажей в несколько сотен человек и значительных расходов горюче-смазочных материалов. Но плавбазы и плавзаводы ценны тем, что выпускают готовую продукцию непосредственно в море. В связи с увеличивающимися подходами иваси и скумбрии плавбазы и плавзаводы будут просто незаменимы для Дальневосточного бассейна».

В августе прошлого года рыбопромышленники обратились к главе правительства с просьбой о включении плавбаз и плавзаводов в РМРС. Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение Министерству транспорта.

«Минтранс в лице Федерального агентства морского и речного транспорта разработал проект распоряжения правительства о включении этих судов в реестр и тут же подготовил проект закона, который выводит их из предусмотренных льгот, - отметил Георгий Мартынов. - То есть владельцы плавбаз и плавзаводов не только не получат льгот, но и понесут дополнительные расходы в виде взносов в РМРС. Такой подход к поручению премьер-министра не только не улучшает, но и прямо ухудшает положение рыбаков. Это из области абсурда. Мы категорически против инициативы Минтранса и будем добиваться вынесения этого вопроса на заседание профильной правкомиссии».

Fishnews
НазадМетки: правительство
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