06 декабря 2018 года

Камчатка готова к следующим лососевым рекордам

Нынешняя «красная» путина в Камчатском крае продемонстрировала сильные и слабые места в управлении промыслом. О рекордах и сложностях корреспонденту Fishnews рассказал заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын.

В этом году на Камчатке планировали выловить около 300 тыс. тонн лососевых, а в результате освоили около 500 тыс. тонн. Специалисты не раз говорили, что такой исключительной путины не было за всю почти 120-летнюю историю наблюдений промысла на Камчатке.

«Стартовый прогноз по западному побережью по горбуше составлял 152 тыс. тонн, а в итоге мы выловили 300 тысяч. Наши рыбаки сделали все возможное, а порой и невозможное, чтобы путину провести максимально эффективно», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын в интервью газете «Fishnews Дайджест».

Он рассказал, что во время путины были периоды, когда на некоторых перерабатывающих заводах не хватало ни соли, ни тары. Порой не справлялись и транспортные компании, которые принимали замороженную рыбу на побережье и вывозили за пределы края. Кроме того, если обычно горбушовую путину на западном побережье рыбаки заканчивали в 20-х числах августа, то в нынешнем году они работали почти до конца сентября – это были небывалые по срокам и объемам подходы.

«Эффективно сработали и на восточном побережье, в Карагинской подзоне. Там вылов при стартовом объеме по горбуше около 62 тыс. тонн составил более 105 тыс. тонн. Конечно, на фоне Западной Камчатки объемы выглядят не так эффектно, но для восточного побережья в четный «нерыбный» год это великолепнейший результат. Несмотря на все трудности, рыбаки справились. Об успехе говорят цифры добычи и переработки», - подчеркнул куратор краевого рыбохозяйственного комплекса.

Он обратил внимание, что основной объем переработки пришелся на береговые заводы. Еще десять лет назад соотношение было не в пользу берега. «До 2010 года на обоих побережьях полуострова перерабатывали не более 30% вылова. В этом году из 352 тыс. тонн лосося, пойманного на Западной Камчатке, почти 216 тыс. тонн переработали на берегу. В море переработка составила 137 тыс. тонн. На восточном побережье переработали более 100 тыс. тонн лососей. Считаем, что наши предприятия справились на пять с плюсом. Можно сказать, что к следующим рекордным подходам красной рыбы Камчатка готова на 100%», - заявил Владимир Галицын.

Собеседник «Fishnews Дайджест» рассказал, что сегодня на побережье края построены и функционируют десятки перерабатывающих заводов. В регионе действуют меры финансовой поддержки предприятий рыбной отрасли. В рамках региональной программы субсидируют 2/3 ставки рефинансирования по кредитам, предусмотрены и компенсации по лизингу оборудования.

«Только в 2018 году запустили еще два новых завода. Один из них – завод Тымлатского рыбокомбината – при суточной мощности свыше 600 тонн рыбы переработал за путину несколько десятков тысяч тонн тихоокеанских лососей», – привел пример министр.

Всего за последние 10 лет, по словам Владимира Галицына, на Камчатке построили более 20 заводов, в строительство рыбоперерабатывающих производств инвестировали свыше 30 млрд рублей. Почти везде строительство велось с нуля, для цехов возвели здания, установили новейшее оборудование. И если раньше береговые заводы перерабатывали менее трети уловов лосося, то сейчас имеющиеся мощности позволяют переработать на берегу практически весь объем добычи, подчеркнул глава рыбного хозяйства края.

Он добавил, что в эту путину, конечно, не обошлось без трудностей, связанных в первую очередь с хранением и перевозкой уловов. Предприятия были вынуждены экспортировать часть рыбопродукции в Китай и Корею, так как холодильных мощностей и подвижного состава на пике путины не хватало.

«Традиционно трудности с вывозом лосося, его транспортировкой, приемкой и разгрузкой были, к сожалению, во Владивостоке. Этой проблеме уже десятки лет, надеемся, что когда-нибудь она решится. Для того чтобы обеспечить альтернативу транспортному узлу в Приморье, камчатские рыбопромышленники обсуждают строительство собственных холодильников для хранения рыбопродукции. Безусловно, мы продолжим развивать в крае переработку и инфраструктуру», – подчеркнул зампред правительства – министр рыбного хозяйства.

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