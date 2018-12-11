11 декабря 2018 года

На поддержку экспорта планируется направить около триллиона рублей

Для нацпроекта по развитию экспорта согласован объем финансирования на шесть лет в объеме 956 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Проект в том числе предусматривает увеличение поставок продукции АПК.

Развитие отечественного несырьевого и неэнергетического экспорта обсуждалось на заседании координационного совета, которое провел в Нижнем Новгороде министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Напомним, что задачу по развитию несырьевого экспорта поставил в «майском» указе президент Владимир Путин. В частности, по экспорту продукции агропромышленного комплекса задана планка в 45 млрд долларов в год.

«Международная кооперация и экспорт» вошла в число 12 национальных проектов, которые глава государства поручил разработать правительству.

«Сформирована линейка мер поддержки разработки продукции и ее реализации на внешних рынках. Совокупно, учитывая задачу наращивания промышленного экспорта, экспорта услуг и продукции АПК, согласован объем финансирования на шесть лет в размере 956 млрд рублей», – цитирует Дениса Мантурова пресс-служба.

Глава ведомства рассказал, что базовые параметры нацпроекта определены, но еще не завершена донастройка инструментария.

Перспективы рыбной отрасли

В октябре министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз подготовил паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в части поставок продукции АПК. Глава аграрного ведомства отметил, что определены приоритетные подотрасли сельского хозяйства с наибольшим экспортным потенциалом. «По каждой из них разработаны подробные отраслевые планы увеличения экспорта до 2024 года», – заявил министр. В число таких перспективных направлений вошла и рыбная отрасль.

По расчетам Минсельхоза, стоимость экспорта рыбы и морепродуктов к 2024 г. может вырасти на 4,1 млрд долларов – до 8 млрд долларов.

Fishnews