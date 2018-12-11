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«Рыбная» правкомиссия обсудит перспективы отрасли

«Рыбная» правкомиссия обсудит перспективы отрасли

Комиссия Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса соберется 12 декабря. На повестке дня – изменения Налогового кодекса, реорганизация Нацрыбресурса и поправки в сфере аквакультуры.

Заседание правкомиссии по вопросам рыбной отрасли планируется провести 12 декабря. Напомним, что с сентября координационный орган возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев.

К новым ставкам сбора

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия собирается обсудить подготовку законопроекта, предусматривающего изменение Налогового кодекса по сборам в рыбохозяйственном комплексе.

Поручения по сбору за пользование водными биоресурсами и единому сельхозналогу в рыбной отрасли дал по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г. президент России Владимир Путин. С тех пор предлагались различные варианты законопроекта в сфере налогового регулирования.

Один из дискуссионных вопросов – критерии отнесения предприятий к градо- и поселкообразующим. Решение предполагается обсудить на заседании правкомиссии, сообщил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на встрече, которая состоялась с представителями отрасли во Владивостоке 8 декабря.

Слияния и поглощения

Второй вопрос в повестке заседания правкомиссии – проект закона о преобразовании ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Реорганизовать государственное предприятие, в ведении которого гидротехнические сооружения, предложил Минсельхоз.

Речь идет о слиянии трех организаций – Нацрыбресурса, Главрыбвода и Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС). Таким образом предполагается образовать акционерное общество «Национальные рыбные ресурсы». Акции нового АО должны на 100% принадлежать государству.

Вопросы аквакультуры

Выносится на обсуждение и тема законодательства в части регулирования отношений, связанных с осуществлением аквакультуры в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

В июле 2017 г. в законодательство были внесены изменения, призванные решить проблемы с русловыми прудами. Однако вопросы остались. Министерство сельского хозяйства подготовило еще один законопроект в этой сфере.

В октябре профильный комитет Госдумы решил направить запрос курирующему вице-премьеру для уточнения позиции по применению норм законодательства.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравладивостокправительстворосрыболовство
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