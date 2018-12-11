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На конференции в Санкт-Петербурге обсудили вызовы, связанные с возвратом к аукционной форме распределения долей квот вылова. Фото информационного департамента ЛО ТПП

«Группу поддержки» исторического принципа пополнили ТПП

Изменения исторического принципа распределения долей квот несут неоправданные риски для отраслей и региональных экономик, отметили в итоговой резолюции участники конференции в Санкт-Петербурге.

Представители рыбопромышленной, судостроительной отраслей и торгово-промышленных палат СЗФО обсудили вызовы, связанные с перспективой возврата к аукционной форме распределения долей квот вылова. Конференция, посвященная этой теме, прошла на площадке ТАСС. Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг Fishnews.

В режиме повышенной секретности

Председатель Ассоциации ТПП Северо-Западного федерального округа Юрий Васильев отметил, что проблема возврата к аукционам и ухода от исторического принципа уже больше года находится в центре внимания торгово-промышленных палат региона. «Мы всесторонне рассмотрели данный вопрос и выразили поддержку предприятиям Северо-Запада. При этом мы видим, что изменения в законодательство готовятся в закрытом режиме: для общественного обсуждения с участием делового сообщества и региональных властей не был представлен ни один документ», – подчеркнул председатель ассоциации.

На то, что изменения готовятся в закрытом режиме, без процедуры оценки регулирующего воздействия и обсуждения с рыбохозяйственными ассоциациями, указал и член Общественного совета при Росрыболовстве, исполнительный директор Ленинградской областной ТПП Игорь Муравьев. «Вещи, которые касаются значительного числа и предприятий, и граждан России, должны рассматриваться в разумном диалоге», – убежден он.

Нет стабильности – нет инвестиций

На конференции было отмечено, что механизм инвестквот стал серьезным стимулом к обновлению флота. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области заказы на новые промысловые суда получили все крупные верфи. Общая сумма подписанных к началу года контрактов на ближайшие 6 лет приблизилась к 130 млрд рублей. Масштабы инвестиций послужили импульсом к формированию судостроительного кластера. Однако обсуждение идеи возврата к аукционам уже привело к дестабилизации обстановки. Одним из показательных примеров стала заморозка проекта по строительству 10 краболовных судов на Выборгском судостроительном заводе, отметили участники конференции.

«Рыбаки поверили государству, компании уже начали реализовывать эти инвестпроекты, – рассказал на конференции исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. – Наш консорциум заложил четыре судна по этой программе на Выборгском судостроительном заводе (траулер-процессор «Баренцево море» уже спустили на воду – прим. ред.), общая сумма инвестиций только по этим четырем судам – порядка 17 млрд рублей».

Но теперь отрасль «находится в состоянии растерянности». По мнению представителя СЗРК, это означает паузу по всем инвестпроектам, по которым такая приостановка вообще еще возможна.

«Мы прекрасно видим, что неопределенность, которая возникает сейчас в судостроении вслед за рыбопромышленной отраслью, сильно влияет и на рынок в целом, и на решения по локализации новых производств Ленинградской области, и на модернизацию существующих, – указал на негативные тенденции генеральный директор Центра развития промышленности Ленинградской области Андрей Пивинский. – Важно наращивать объемы заказов, создавая привлекательную, комфортную среду для участников отрасли и инвесторов, а не ставить под угрозу уже существующие договоренности».

Мнением по проблеме смогли поделиться и участники из соседних регионов СЗФО, участвовавшие в конференции по видеосвязи.

«Мы единодушны: новые аукционы лишат рыбаков будущего. Для рыболовецких колхозов это фактически означает прекращение деятельности, – высказался президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Василий Сидоровский. – Наши рыбаки единодушны в том, что если правительство объявило такую замечательную программу «квот под киль», то нужно и правительству, и всем задействованным структурам работать так, чтобы каждое новое судно, сошедшее со стапелей российских верфей, было обеспечено загрузкой на весь период своей эксплуатации в море благодаря историческому распределению квот. При среднем сроке службы современного судна до 40-45 лет как максимум, речь должна идти о моратории на внесение изменений в уже задекларированный несколько лет назад порядок распределения квот на соответствующий период для компаний, которые уже вошли в эту программу. Чтобы у них было будущее».

Поддержал позицию коллеги и президент ТПП Мурманской области Сергей Плисов. Он уверен, что отказ от исторического принципа не просто ставит под угрозу реализацию инвестиционных программ, но вызовет и уже вызвал социальную и бюджетную напряженность.

Законопроект ждут на ОРВ

Резолюцию конференции решено направить в Правительство РФ, Совет Федерации, Госдуму, Росрыболовство, ТПП РФ, аппарат бизнес-омбудсмена, Общественную палату РФ, УФАС.

Как сообщили Fishnews в Союзе «Ленинградская областная торгово-промышленная палата», в итоговый документ включен вывод о неоправданных рисках для отраслей и региональных экономик в результате изменения исторического принципа. Кроме того, участники конференции еще раз обратили внимание на то, что все новые законопроекты и нормативные документы, касающиеся рыбопромышленной и судостроительной отраслей, должны в обязательном порядке направляться в ТПП РФ и другие деловые и общественных объединения для оценки регуляторного воздействия.

Fishnews

  • На конференции в Санкт-Петербурге обсудили вызовы, связанные с возвратом к аукционной форме распределения долей квот вылова. Фото информационного департамента ЛО ТПП
  • Председатель Ассоциации ТПП Северо-Западного федерального округа Юрий ВАСИЛЬЕВ. Фото информационного департамента ЛО ТПП
  • Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ. Фото информационного департамента ЛО ТПП
  • Генеральный директор Центра развития промышленности Ленинградской области Андрей ПИВИНСКИЙ. Фото информационного департамента ЛО ТПП
  • На конференции в Санкт-Петербурге обсудили вызовы, связанные с возвратом к аукционной форме распределения долей квот вылова. Фото информационного департамента ЛО ТПП
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