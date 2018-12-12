12 декабря 2018 года

ОСК надеется на длинную программу по рыболовным судам

Поскольку проекты, реализуемые в рамках инвестквот, не смогли стать серийными, в ОСК надеются на появление в рыбной отрасли новой программы, рассчитанной на пять-семь лет и гарантирующую равномерную загрузку верфей.

По итогам 2018 г. доля гражданского судостроения в общем объеме выручки ОСК составит 15,6%, заявил на пресс-конференции 10 декабря президент госкорпорации Алексей Рахманов. Как сообщает корреспондент Fishnews, портфель заказов судостроительных заводов в составе ОСК сейчас включает 38 рыболовных судов, а ключевыми исполнителями являются Выборгский судостроительный завод и Адмиралтейские верфи.

По мнению главы Объединенной судостроительной корпорации, такой результат – это хорошо, но «если брать весь рыболовецкий флот, то эти 38 заказов – это не что иное, как капля в море».

«Нам не удалось убедить наши рыболовецкие компании делать длинные серии однотипных похожих судов. Каждый пароход у нас получается своеобразным со всеми вытекающими последствиями. Это создает нам много сложностей», – посетовал Алексей Рахманов, добавив, что взаимопонимание с рыбаками в любом случае остается.

«Мы бы очень хотели, чтобы у нас все-таки появилась длинная программа. Я надеюсь, что коллеги из Росрыболовства нас услышат. С тем чтобы мы не ставили себя перед дилеммой немедленно исполнить заказ еще на 100 судов за два года. Это сделать невозможно при нынешней загрузке производственных мощностей, – отметил президент ОСК. – Но если бы был длинный план, скажем на пять-шесть-семь лет, мы бы совершенно спокойно могли приступить к выполнению этого заказа, даже если будет принято иное решение по распределению квот».

Адмиралтейские верфи расширяют портфель заказов

Генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков рассказал, что на предприятии в этом году проведена большая работа по подготовке производства к строительству будущих гражданских судов.

«Мы подписали контракт, и сейчас идет проектирование траулеров для «Русской рыбопромышленной компании». Траулеры в количестве девяти единиц. Получили предложение по опциону на десятый траулер и, видимо, мы его примем», – проинформировал Александр Бузаков.

«Это достаточно большие суда водоизмещением порядка 6 тыс. тонн», – подчеркнул руководитель завода. По его словам, первые два траулера из этой линейки планируется сдать заказчику в 2021 г.

Выборг готовится через год сдавать первый траулер

Выборгский судостроительный завод собрал более разнообразный комплект заказов от рыбаков. «В настоящий момент подписаны контракты на строительство восьми траулеров двух проектов – четыре для АТФ, один для компании «Норд Пилигрим» и три для компаний, входящих в группу ФОР. В постройке из них находится пять судов на разных стадиях, готовность их составляет от 1% до 66%», – отчитался генеральный директор завода Александр Соловьев.

Только на прошлой неделе был спущен на воду головной траулер «Баренцево море», который строится для Архангельского тралового флота. Гендиректор ВСЗ отметил, что проект этого судна за время строительства претерпел большие изменения.

«Он очень серьезно был модернизирован, увеличена была мощность фабрики, причем существенно увеличена. Большие изменения произошли в автоматике судна, оно стало гораздо более насыщенным», – сообщил Александр Соловьев. По его словам, траулер будет очень хорошо приспособлен для жизни экипажа, потому что «условия, которые там планируются, в общем сравнимы с хорошим круизным судном».

В планах у ВСЗ в конце 2019 г. полностью достроить и сдать траулер «Баренцево море» и спустить на воду еще два рыболовецких судна.

Fishnews