12 декабря 2018 года

Бизнес отреагировал на предложение по нерастаможенному флоту

Запрет на выдачу промысловых разрешений нерастаможенным судам под российским флагом является неправомерным – к такому выводу пришли в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел».

Напомним, что Минсельхоз России предложил дополнить список оснований для отказа в выдаче разрешений на вылов. Путь на промысел может быть закрыт для судов под флагом РФ, которые были приобретены, построены, переоборудованы, прошли капитальный ремонт, модернизацию за рубежом, но в отношении которых не было выполнено таможенное декларирование. Как заявили ранее в Росрыболовстве, такое постановление правительства может быть принято в ближайшее время.

В отраслевом сообществе активно комментируют предложенные изменения. В Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» считают такую норму незаконной.

«Предметом законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов не является установление ответственности за нарушения в области таможенного дела. Предлагаемая в документе формулировка фактически означает установление повторной ответственности за неосуществление таможенного декларирования морского судна», – обратил внимание президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Собеседник Fishnews указал на то, что российское и международное морские права допускают возможность получения судном права плавания под государственным флагом РФ и эксплуатацию без захода на таможенную территорию Евразийского экономического союза. «Соответственно, обязанность по таможенному декларированию такого судна отсутствует», – отметил руководитель объединения.

Правила оформления и выдачи разрешений на добычу, утвержденные постановлением правительства, не могут расширять требования, которые установил федеральный закон о рыболовстве, напомнил президент АЯП.

«В статье 12 закона говорится, что право на добычу водных биоресурсов может быть ограничено в соответствии с федеральным законодательством и международными договорами РФ. Однако в перечне случаев ограничения рыболовства, установленном статьей 26 этого же закона, не предусмотрено такое основание для ограничения рыболовства, какое предлагается в обсуждаемом проекте постановления», – прокомментировал Вячеслав Бычков.

Он отметил, что согласно федеральному закону юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в РФ, могут осуществлять промышленное рыболовство в районах действия международных договоров России, за пределами континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ, на судах, плавающих под российским флагом и принадлежащих указанным лицам на праве собственности.

«В части 5 статьи 19 ФЗ «О рыболовстве…» также указано, что рыболовство в этих районах можно осуществлять на судах, используемых на основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера), в том числе принадлежащих иностранным лицам», – добавил руководитель ассоциации «Ярусный промысел».

Fishnews