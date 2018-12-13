13 декабря 2018 года

Самый обычный год

В этом году 50-летний юбилей отмечает ПАО «Океанрыбфлот». Впереди у предприятия много планов – от строительства новых судов до расширения ассортимента продукции.

«В этом году мы значительно увеличили поставки на внутренний рынок продукции глубокой переработки – филе кальмара и минтая, – рассказал Fishnews генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов. – Мы ежегодно улучшаем свои результаты: по сравнению с прошлым годом на российские прилавки поступило на 20% больше продукции, произведенной нашей компанией. Могу с уверенностью заявить, что она пользуется спросом и полностью реализуется в торговых сетях. Для удобства покупателей мы также в этом году выпустили новую упаковку – филе минтая и филе кальмара в 600-граммовой расфасовке».

По мнению Евгения Новоселова, самым большим достижением в нынешнем году для «Океанрыбфлота», как и для остальных рыбопромышленных компаний, стало распределение квот по историческому принципу еще на 15 лет.

«Это даст нам возможность инвестировать в будущее, – подчеркнул руководитель «Океанрыбфлота». – Вызывает тревогу тот факт, что вновь замаячила перспектива рыбных аукционов. Ведь очевидно, что это шаг назад: если рыбаки будут тратить деньги на приобретение ресурсов, они не смогут вкладывать средства в строительство. Надеюсь все же, что мнение рыбаков, ученых и рыбопромышленных ассоциаций будет учтено – не хотелось бы возвращаться в дикие 90-е и вновь покупать квоты на аукционах».

Евгений Новоселов сообщил, что компания приступила к строительству нового флота, отвечающего современным требованиям.

«Первый корабль мы ждем уже в 2021 году и постепенно заменим весь флот, – сказал он. – Потому нам нужна уверенность, что время аукционов не наступит и мы сможем и в будущем спокойно работать, обеспечивая россиян высококачественной продукцией из чистых тихоокеанских морей».

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