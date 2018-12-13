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На заседании правкомиссии Росрыболовство отчиталось о планах по реформированию «Нацрыбресурса». Фото пресс-службы Росрыболовства

Нацрыбресурс потеряет форму ФГУП

Даже после акционирования Нацрыбресурс останется полностью под контролем государства, а все договоры, заключенные с портовиками, сохранят силу, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

На заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Росрыболовство отчиталось о планах по реформированию ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». «Есть предложение реорганизовать Нацрыбресурс в форме преобразования в открытое акционерное общество с присоединением к нему двух бюджетных учреждений, подведомственных Росрыболовству, – это Главрыбвод и Центр системы мониторинга рыболовства и связи», – заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

По его словам, поскольку Нацрыбресурс является стратегическим предприятием и владеет стратегическими объектами – причальными стенками, то предполагается его акционирование без возможности дальнейшей приватизации. В результате слияния в ведомстве хотят решить комплекс задач, но прежде всего, консолидировать средства всех трех организаций.

Грядущей реорганизацией крайне обеспокоено рыбацкое сообщество. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил, что Общественный совет при Росрыболовстве на заседании 23 октября назвал принятие закона «Об особенностях преобразования ФГУП «Нацрыбресурс» …» нецелесообразным.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для Приморского края, где сосредоточены главные рыбные порты Дальневосточного бассейна, вопрос эксплуатации гидротехнических сооружений и причалов стоит особенно остро. После заключения долгосрочных соглашений с Нацрыбресурсом в портовую инфраструктуру наконец пошли инвестиции – уже начато строительство двух холодильников суммарным объемом 50 тыс. тонн, поэтому планы по акционированию ФГУП вызывали большую озабоченность.

«Настораживает два момента. Первое, цель любого акционерного общества – это получение прибыли, а значит, и увеличение арендных ставок за пользование гидротехническими сооружениями. И второе, хоть и мы и говорим о том, что не будем приватизировать это акционерное общество, но хочется вспомнить систему «Росмясомолторга», про которую тоже говорили, что это стратегический объект, потом 51% оставляли за государством – продали все. Мы полагаем, что и с данным акционерным обществом будет следующее», – заявил Георгий Мартынов.

Решение, по его словам, лежит на поверхности – передать причалы в концессию сроком на 49 лет. «Это остается государственная собственность, но порты готовы вкладывать в развитие инфраструктуры, в том числе и причальной, собственные деньги», – уведомил он, напомнив о поручении президента по использованию механизмов государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в подобные проекты.

Курирующий отрасль вице-премьер Алексей Гордеев призвал не путать разные вещи, поскольку решение о ликвидации ФГУПов как неэффективной формы управления уже принято, а вопрос доверия – это другая история. «Переход идет в форму акционерного общества, при этом заявляется, что акционерное общество будет полностью под контролем государства», -отметил он.

«Всё, что вы дальше говорите, концессия – можно концессию развивать, сохранение всех обязательств, возникших когда была форма ФГУП, подписанные договоры на 49 лет – они сохраняются», – подтвердил вице-премьер. Он предложил отметить в протокольном решении, что действующие юридические отношения между ФГУП и коммерческими организациями на долгосрочной основе сохраняются.

Федеральная антимонопольная служба также обратила внимание, что участники будущего слияния обладают определенными контролирующими полномочиями. «Не должно получиться так, чтобы в итоге произошло совмещение госфункций и предпринимательской деятельности. Эти вопросы надо будет развести», - предупредил представитель ФАС.

Fishnews

  • На заседании правкомиссии Росрыболовство отчиталось о планах по реформированию «Нацрыбресурса». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы Росрыболовства
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