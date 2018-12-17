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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ рассказал президенту о результатах работы отрасли. Фото пресс-службы главы государства

Глава Росрыболовства отметил развитие аквакультуры в Приморье и Крыму

В сфере аквакультуры наблюдается рост показателей, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с президентом. Среди проблем отрасли руководитель ведомства указал сложности с предоставлением в пользование акваторий и земельных участков.

За девять месяцев 2018 г. производство в сфере аквакультуры выросло на 6%, подчеркнул замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Положительную динамику глава ведомства связал с законом об аквакультуре, сообщает корреспондент Fishnews. Растет и количество участков, предоставляемых в пользование для разведения товарной рыбы.

«Сейчас 500 тыс. гектаров мы отдали именно предпринимателям, для того чтобы они могли заниматься товарной аквакультурой, и очень активно, в том числе идет развитие марикультуры, особенно в Приморском крае и Крыму», - обратил внимание Илья Шестаков.

С развитием отрасли в Росрыболовстве связывают большие ожидания. Продукция марикультуры востребована на азиатских рынках и в приморских городах, отметил глава Росрыболовства.

Владимир Путин отдельно поинтересовался Крымом. Аквакультура в этом регионе, по словам Ильи Шестакова, активно идет вперед. «В Крыму устрицы, мидии. Это активно развивается, там много предприятий, которые работают. Конечно, есть определенные трудности, связанные с предоставлением акваторий в пользование и земельных участков, но в целом развитие все равно динамичное идет», - рассказал Илья Шестаков.

На встрече с главой государства руководитель Росрыболовства подвел предварительные итоги года, рассказал о рекордной лососевой путине – ее уловах и сложностях. Глава ведомства также остановился на программе инвестиционных квот и планах по обязательным продажам рыбопродукции через российскую аукционную площадку.

Fishnews

  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ рассказал президенту о результатах работы отрасли. Фото пресс-службы главы государства
  • Президент Владимир ПУТИН провел рабочую встречу с руководителем Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ. Фото пресс-службы главы государства
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    НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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