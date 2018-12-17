17 декабря 2018 года

Александр Дупляков: От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

Любой здравомыслящий человек, погрузившись в проблематику крабовых аукционов, прекрасно осознает их ущербность, но не у всех есть возможность открыто высказываться по этой теме, отмечает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

В ноябре 2017 г. внезапно для рыбаков, как будто из ниоткуда, возник вопрос возврата к крабовым аукционам. С тех пор это главная тема для обсуждения в профессиональном сообществе. К чему пришли сейчас? Что ждет отрасль в будущем, если идея будет реализована? Об этом корреспонденту журнала «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Он отметил, что вопрос возврата к аукционам до настоящего времени нельзя считать решенным. «Необходимо четко понимать, в чем именно вопрос и кто уполномочен его решить окончательно и бесповоротно, - подчеркнул глава отраслевого объединения. - Уже год, как идея аукционов обсуждается, но окончательного ответа, что планируется продавать на аукционах и в каком объеме, до настоящего времени нет. Идея постоянно эволюционирует: изначально это было 100% крабовых квот, сейчас – 50% с возможным обременением. Но есть мнение, что надо отправлять на аукцион все доли квот вылова крабов, а также и других видов водных биоресурсов, причем на регулярной основе. При этом люди, которые озвучивают эти идеи в прямом эфире, уж точно не являются теми, кто принимает решение, это не их уровень. Они пытаются убедить всех, и себя в том числе, что решение кем-то принято, чтобы хоть как-то оправдать тот факт, что существовавшая еще совсем недавно уверенность в стабильном и последовательном развитии отрасли разрушена».

По мнению президента ассоциации, идея аукционов, изначально задуманная как инструмент передела рынка в интересах одной российской рыбопромышленной компании, перестала быть таковой.

«Она вышла из-под контроля инициаторов и уже живет сама по себе, - заявил Александр Дупляков. - Интерес к ней проявляют различные структуры, и у всех разные, а зачастую противоположные задачи и интересы. Не приходится надеяться, что эта идея со временем сойдет на нет и все будет по-старому, тем более, существует и обсуждается соответствующий законопроект, пусть и в закрытом режиме. Но пока никакого решения нет, его только предстоит принять, и каким оно будет в итоге, не знает никто. Но можно быть уверенным, что такое решение станет определяющим фактором развития отрасли на годы вперед».

По словам главы ассоциации, любой здравомыслящий человек, погрузившись в проблематику аукционов, прекрасно осознает их ущербность. «Но не у всех есть возможность открыто высказываться по этой теме, - обратил внимание Александр Дупляков. - Да и сама процедура рассмотрения и обсуждения вопроса в федеральных органах исполнительной власти, проходящая в закрытом для отрасли режиме, не способствует этому. Возникает ощущение нечестности происходящего, у отрасли воруют уверенность в незыблемости принципов регулирования и стабильности развития. Кто-то находит в себе смелость открыто высказываться против этого, но большинство с сочувствием отмалчивается».

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