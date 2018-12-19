19 декабря 2018 года

Обсуждение прогноза лососевой путины на Сахалине перенесли

Заседание ученого совета СахНИРО, посвященное прогнозам вылова лососей в 2019 г., пройдет в январе, а не в декабре, как предполагалось ранее.

Рассмотреть материалы, обосновывающие возможный вылов тихоокеанских лососей в 2019 г., на Сахалине планировалось 25 декабря. Однако 19 декабря Сахалинский НИИ рыбного хозяйства и океанографии проинформировал о переносе заседания ученого совета на январь. Точная дата будет известна позднее, сообщает корреспондент Fishnews.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в нынешнем году рыбаки Сахалинской области добыли около 126 тыс. тонн тихоокеанских лососей. При этом вылов горбуши оказался рекордным за последние пять лет – более 85 тыс. тонн.

В 2018 г. перед путиной были утверждены стратегии промысла тихоокеанских лососей по регионам Дальнего Востока, в том числе и по Сахалинской области. В следующем году такую практику планируется продолжить.

Fishnews