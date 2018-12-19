19 декабря 2018 года

Минсельхоз и ФАС заключили соглашение

Министерство сельского хозяйства и ФАС собираются сообща работать над тем, чтобы деятельность аграрного ведомства соответствовала требованиям антимонопольного законодательства.

Соглашение о взаимодействии ведомств подписали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и глава ФАС Игорь Артемьев, сообщили Fishnews в пресс-центре антимонопольной службы.

Стороны собираются вместе работать над тем, чтобы деятельность Минсельхоза отвечала требованиям антимонопольного законодательства.

Также соглашение охватывает следующие направления:

- стабилизация цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и поддержание уровня доходов сельхозтоваропроизводителей в процессе проведения государственных закупочных и товарных интервенций;

- подготовка предложений по совершенствованию государственной аграрной политики, антимонопольного и тарифного регулирования;

- подготовка предложений по снижению уровня административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции в АПК.

Вошла ли рыба?

Напомним, что на Минсельхоз возложены в том числе полномочия по выработке госполитики в рыбной отрасли. Станут ли вопросы в этой сфере предметом соглашения министерства и антимонопольной службы, в сообщениях ФАС и Минсельхоза не уточняется.

В августе Правительство РФ утвердило по предложениям антимонопольного ведомства дорожную карту по развитию конкуренции в отраслях экономики. Одним из направлений стал агропромышленный комплекс. Заключение соглашения предусмотрено как раз в этом разделе.

Однако в дорожной карте предусмотрены и мероприятия в рыбном хозяйстве. Это, в том числе внесение в законодательство изменений, которые позволят переделить 50% объема квот добычи краба, ранее распределявшихся по историческому принципу, на аукционе в электронной форме. Эти инициативы серьезно отразились на ситуации в рыбохозяйственном комплексе. Под угрозу ставятся инвестиционные проекты предприятий, отмечают противники аукционов.

Fishnews