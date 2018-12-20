20 декабря 2018 года

В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

Проблемные для рыбопромышленных компаний вопросы, связанные с законом о госгранице, таможенным и налоговым законодательством, нельзя оставлять без решения, отметил председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.

Часто эксперты обращают внимание на то, что правовое поле, в котором приходится работать российским рыбопромышленникам, чересчур обширно и перегружено. Мониторинг готовящихся и принятых документов, а также разработка предложений по корректировке законов и подзаконных актов – одна из основных функций, которая ложится на отраслевые объединения.

Одним из проблемных аспектов законодательства, на которых было сосредоточено внимание Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота в нынешнем году, стал вопрос с перегрузами в районах укрытия. С 2016 г. объединение выступало за внесение изменений в закон о госгранице в части урегулирования ситуации с перегрузом припасов и сменой экипажа в штормовых укрытиях. Как рассказал Fishnews председатель Совета АСРФ Юрий Алексеев, ассоциация настаивала на том, что рыболовные суда должны иметь возможность неоднократно пересекать границу по упрощенной схеме при неблагоприятных гидрометеорологических условиях не только для перегруза уловов водных биоресурсов и продукции из ВБР, но и для пополнения припасов и смены экипажа.

«И вот, когда, казалось бы, ситуация уже стала для всех понятной, все были согласны с предложениями рыбацкого сообщества, вносятся изменения в закон о госгранице , которыми исключаются части 19-26 статьи 9, в том числе касающиеся перегруза в укрытии уловов, рыбной продукции и иной продукции из ВБР, – отметил Юрий Алексеев. – Мы видим, что изменения, внесенные в закон о госгранице и вступающие в силу в январе 2019 года, не просто не облегчат положение рыбаков, но даже ухудшат его. Ведь теперь речь не идет ни о перегрузке припасов, тары, смене экипажей в укрытиях, ни о перегрузе даже рыбной продукции».

В будущем году АСРФ планирует продолжить работу по решению оставшейся проблемы: ассоциация намерена обращаться с предложениями по корректировке законодательства в ответственные органы власти и поднимать вопрос на заседаниях рабочей группы с участием представителей Погранслужбы и Росрыболовства.

Ассоциация также предложила расширить применение вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами – учесть эту инициативу при внесении изменений в Налоговый кодекс. По мнению членов объединения, в список предприятий, имеющих право на получение вычета, нужно включить все организации, результатом деятельности которых является получение рыбной продукции высокой степени переработки из собственных уловов, без деления таких пользователей по категории производителя и по способу получения конечной продукции.

Другой проблемный аспект – работа судов рыбопромыслового флота, не прошедших таможенное декларирование после постройки или ремонта за рубежом. Предложено не выдавать таким судам разрешение на вылов. По словам Юрия Алексеева, в нынешней редакции предложенная законодателем норма нарушает интересы судовладельцев, поскольку не учитывает реальное положение вещей. Масса факторов влияет на скорость оформления в соответствии с требованиями законодательства и нередко процедура затягивается по не зависящим от судовладельцев причинам, отмечает он.

«Мы считаем, что в случае отсутствия спора между таможенным органом и декларантом декларирование судна должно быть осуществлено в течение года после приобретения, постройки, переоборудования, капитального ремонта и (или) модернизации. При наличии спора между таможенным органом и декларантом срок декларирования в целях получения разрешения продлевается до момента разрешения спора в суде, т.е. до вынесения окончательного судебного решения», – озвучил позицию объединения председатель Совета АСРФ.

Еще одно направление деятельности ассоциации в настоящий момент – проработка вопроса о возможности компенсации государством затрат рыбопромысловых компаний на транспортировку рыбной продукции на экспорт. Как отметил Юрий Алексеев, рыбопромысловые компании должны иметь право наравне с экспортерами сельхозпродукции пользоваться мерами господдержки.