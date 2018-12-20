Часто отмечается тот факт, что правовое поле, в котором приходится работать российским рыбопромышленникам, чересчур обширно и перегружено. Мониторинг готовящихся и принятых документов, а также разработка предложений по корректировке законов и подзаконных актов – одна из основных функций, которая ложится на отраслевые объединения. О проблемных аспектах законодательства, которые проявились в 2018 году, в интервью Fishnews рассказал председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий Алексеев .

ПЕРЕГРУЗ В УКРЫТИЯХ

– Юрий Станиславович, с 2016 года Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота выступала за внесение изменений в закон о госгранице , в части урегулирования ситуации с перегрузом припасов и сменой экипажа в штормовых укрытиях. Закон в итоге был принят , но в какой редакции? Как вы можете оценить документ, который вступит в силу уже с 27 января 2019 года?

– АСРФ действительно выступала с инициативой внесения изменений в части 19 и 20 статьи 9 Федерального закона от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации». Эти изменения касаются предоставления возможности судам неоднократно пересекать госграницу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля (если в отношении судов уже был осуществлен пограничный и таможенный контроль при убытии с российской территории) для перегруза, когда неблагоприятные гидрометеоусловия не позволяют сделать это в исключительной экономической зоне. Мы выступали за то, чтобы такой возможностью рыболовные суда могли воспользоваться не только в целях перегрузки водных биоресурсов и продукции из них, но и для пополнения припасов и смены членов экипажа.

Дело в том, что на практике приемотранспортные суда часто следуют за пределы территориального моря РФ не только для перегруза уловов, но и одновременной доставки припасов и членов экипажа на судно, ведущее промысел за пределами терморя. В случае наступления неблагоприятных погодных условий, не позволяющих осуществить эти операции в открытом море без риска для людей и судна, капитаны вынуждены уводить суда в места укрытия, где им разрешено осуществить только перегруз уловов.

При наступлении благоприятных погодных условий флот вновь вынужден возвращаться в открытое море для перегрузки оставшихся припасов и членов экипажа. При этом ведение промысла на судне приостанавливается. Все эти операции пропорционально уменьшают время осуществления промысла, что ведет к простою судна и недополучению дохода от промысла.

По информации, предоставленной членами Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, суммарные потери из-за такого простоя в среднем составляют до 500 000 000 рублей в год по всему флоту Дальневосточного бассейна.

Предлагаемые нами изменения законодательства позволили бы существенно повысить эффективность добычи водных биоресурсов, а также обеспечили безопасность проводимых перегрузочных операций.

К тому же это не потребовало бы каких-то дополнительных усилий от контролирующих структур. Ведь сегодня приемотранспортные суда, следующие для доставки припасов и людей на промысловое судно в открытом море, пересекают границу таможенной территории РФ после прохождения всех необходимых таможенных и пограничных процедур. Учитывая, что контроль за осуществлением перегрузов в местах укрытия во внутренних морских водах и территориальном море РФ достаточно полно урегулирован действующим законодательством, в случае необходимости вполне можно было бы осуществлять эту операцию одновременно со сменой экипажа и пополнением судовых припасов.

Ассоциация неоднократно направляла обращения с обоснованием и готовыми формулировками для корректировки законодательства в Росрыболовство, Федеральную таможенную службу, Федеральную службу безопасности. Участвовала в совещаниях по этому вопросу, предоставляла дополнительную информацию и аргументы, выступала в СМИ, в том числе на площадке Fishnews.

И вот, когда, казалось бы, ситуация уже стала для всех понятной, все были согласны с предложениями рыбацкого сообщества, вносятся изменения в закон о госгранице, которыми исключаются части 19-26 статьи 9, в том числе касающиеся перегруза в укрытии уловов, рыбной продукции и иной продукции из ВБР. Вместо этого документ дополняется статьей 9.1 «Особенности пересечения Государственной границы на море». При этом указание о возможности перегруза рыбной продукции и иной продукции из ВБР как-то «случайно выпадает» из текста. Хочется надеяться, что это просто ошибка.

Мы видим, что изменения, внесенные в закон о госгранице и вступающие в силу в январе 2019 года, не просто не облегчат положение рыбаков, но даже ухудшат его. Ведь теперь речь не идет ни о перегрузке припасов, тары, смене экипажей в укрытиях, ни о перегрузе даже рыбной продукции.

– Какими будут дальнейшие действия ассоциации в этом направлении?

– АСРФ планирует продолжить работу по внесению изменений в действующее законодательство: будем обращаться в органы исполнительной и законодательной власти. Кроме того, как председатель Совета ассоциации я участвую в заседаниях межведомственной рабочей группы, в которую входят представители Пограничной службы ФСБ России и Росрыболовства. Совместная работа направлена на подготовку предложений по решению проблемных вопросов, оказывающих влияние на эффективность рыболовства и осуществление государственного контроля в сфере охраны морских биоресурсов. На заседаниях рабочей группы мы вновь планируем поднять волнующий рыбаков вопрос с перегрузами в штормовых укрытиях.

СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВБР

– Активные дискуссии также развернулись вокруг проекта федерального закона «О внесении изменений в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса». Есть ли у вашей ассоциации замечания, предложения по этому документу?

– Законопроект предусматривает право применения и порядок определения суммы вычета при уплате сборов за пользование водными биоресурсами для ряда плательщиков сборов. Основной критерий получения вычета – конечное производство рыбной продукции высокой степени переработки и реализация уловов и продукции на территории РФ.

Так, налоговый вычет предусматривается для предприятий (за исключением градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей и колхозов), которые осуществляют переработку уловов водных биоресурсов и производство из них рыбной и иной продукции (из перечня, утверждаемого правительством РФ) на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве собственности либо используемых на основании договора финансовой аренды (договора лизинга) или договоров фрахтования (бербоут-чартера или тайм-чартера). Перечень должен включать продукцию высокой степени переработки.

Также проект предусматривает налоговый вычет для рыболовства с использованием новых судов рыбопромыслового флота и прибрежного рыболовства.

Изменения в Налоговый кодекс готовятся для того, чтобы насытить внутренний рынок рыбопродукцией и простимулировать глубокую переработку водных биоресурсов, в том числе для экспортных поставок. Соответствующее поручение по ставкам сбора за пользование ВБР по итогам заседания президиума Госсовета 2015 года дал президент Владимир Путин.

Между тем, при разработке законопроекта законодатель упустил еще одну категорию пользователей, которые должны иметь право на вычет. Это береговые производства, которые также осуществляют глубокую переработку и имеют свою квоту (например, инвестиционную) на добычу ВБР. Для сохранения за собой этой квоты предприятия должны осваивать ее в объеме не менее 70%.

Предприятия такого типа, к примеру, строятся в Приморском крае. Но с такими производствами связана еще одна особенность. Поскольку размер инвестиционных квот для строящихся в Приморье объектов составляет не более 20% от реальной потребности в сырье, недостающий объем они вынуждены будут привлекать со стороны. При этом, учитывая значительную удаленность районов промысла от места расположения предприятий, сырье должно быть предварительно замороженным.

На наш взгляд, исходя из сказанного выше, возможность воспользоваться налоговым вычетом должны иметь и те пользователи квот, которые не имеют собственных мощностей для переработки уловов, но готовы сдавать сырье на береговые предприятия для производства продукции глубокой степени переработки на давальческой основе. Такая мера создаст условия для полной загрузки берега и увеличит глубину переработки уловов.

Кроме этого, она будет стимулировать пользователей, специализирующихся сейчас на поставках замороженного сырья для переработки в Китай, поставлять уловы на отечественные заводы и производить на них продукцию высокой степени переработки.

Учитывая все это, АСРФ вышла с предложением в Минсельхоз России о включении в список предприятий, имеющих право на получение вычета при уплате сбора за пользование ВБР, всех организаций, результатом деятельности которых является получение рыбной продукции высокой степени переработки из собственных уловов, без деления таких пользователей на категории производителя и на способ получения конечной продукции.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НЕРАСТАМОЖЕННЫХ СУДОВ

– Как Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота отнеслась к инициативе запретить выдачу разрешений на промысел для нерастаможенных после ремонта или постройки за рубежом судов?

– В настоящий момент Минсельхоз России внес на рассмотрение и обсуждение проект изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу водных биоресурсов. Предлагается прописать дополнительное основание для отказа в выдаче разрешения на добычу ВБР в случае, если российское рыбодобывающее судно не задекларировано в РФ после приобретения, постройки, переоборудования, капитального ремонта и (или) модернизации, выполненных за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Считаем, что эта норма в такой редакции нарушает интересы судовладельцев, поскольку не учитывает реальное положение вещей.

Сегодня в период таможенного оформления судно уже может выходить в район промысла и осуществлять свою деятельность за пределами таможенной территории РФ. Дело в том, что на формирование полного пакета документов, необходимых для оформления в соответствии с требованиями законодательства, уходит много времени. Тем более что окончательные расчеты с верфью по приобретению, ремонту, реконструкции и т.д. к моменту сдачи самого судна могут быть не завершены. Либо может сложиться какая-то спорная ситуация с таможенными органами вплоть до судебных разбирательств, которые также могут длиться достаточно долго с учетом прохождения всех инстанций. Все это дополнительная работа и дополнительное время.

Может возникнуть и ситуация, когда квотодержатель обращается в Росрыболовство за получением разрешения в конце года, а таможенное оформление судна по объективным причинам возможно только в следующем году. В этом случае и вовсе можно усмотреть нарушение прав квотодержателя, поскольку его недобросовестность в отношении декларирования не просматривается и не доказана.

Иными словами, в вопросе таможенного оформления судов законодателю следует учитывать реальную ситуацию. Поэтому ассоциация направила свое мнение по предложенным изменениям. Мы считаем, что в случае отсутствия спора между таможенным органом и декларантом, декларирование судна должно быть осуществлено в течение года после приобретения, постройки, переоборудования, капитального ремонта и (или) модернизации. При наличии спора между таможенным органом и декларантом срок декларирования в целях получения разрешения продлевается до момента разрешения спора в суде, т.е. до вынесения окончательного судебного решения.

СУБСИДИРОВАНИЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

– Юрий Станиславович, в каких еще сферах деятельности компаний-судовладельцев рыбной отрасли вы видите потенциал для совершенствования законодательства?

– Государство разработало специальную программу, направленную на поддержку экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции: на компенсацию фактически понесенных затрат экспортеров при транспортировке своей продукции железнодорожным транспортом (или автомобильным, но в сочетании с железнодорожным) на внешние рынки.

Рыбопромысловые компании также в полной мере относятся к экспортерам сельхозпродукции, которые несут существенные затраты на транспортировку своей продукции сначала до российского, а затем до иностранного порта.

Поэтому в настоящий момент Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота прорабатывает вопрос о возможности компенсации государством затрат рыбопромысловых компаний на транспортировку рыбной продукции на экспорт. Вопрос трудный, поскольку схема перевозки морем и администрирования предоставления на эти цели субсидий отличается от существующей схемы субсидирования перевозок наземным транспортом. Но мы продолжим работу в этом направлении.

Наталья СЫЧЕВА, газета « Fishnews Дайджест»

Декабрь 2018 г.