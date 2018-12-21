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Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей РАХМАНОВ

ОСК переживает за заказы

Объединенная судостроительная корпорация ждет решения правительства по крабу, но отмечает, что судостроению может помочь и «альтернативная» схема Росрыболовства, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов.

Процесс на верфях, которые строят суда по заказу рыбопромышленных компаний, идет, рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. «Также ждем решения правительства относительно квот по крабу. Насколько мы понимаем, у Росрыболовства есть и альтернативная схема распределения квот, которая также может помочь судостроению», – сообщил президент госкорпорации в интервью газете «Коммерсант».

По словам Алексея Рахманова, приходилось слышать, что «в Росрыболовстве опасаются, будто мощностей ОСК не хватит для выполнения заказов». Глава корпорации заявил, что эти опасения не разделяет. Конечно, если верфям скажут «дайте новые пароходы через девять месяцев», ничего не получится. Но если появится программа на четыре-пять лет, то планомерно судостроители обеспечат такую производительность труда, что объем выпускаемых судов удовлетворит заказчика, заявил Алексей Рахманов.

Напомним, что, согласно распоряжению правительства, с 2018 г. механизм инвестиционных квот, когда право вылова предоставляется после ввода в эксплуатацию судов, должны были распространить на крабов. Однако постановления правительства, которое позволило бы использовать этот инструмент, так и не вышло.

Более того, уже после внесения в законодательство изменений, утверждающих систему распределения квот добычи водных биоресурсов, стало известно о предложениях по особому принципу распределять доли квот вылова крабов.

Предлагались разные варианты такого распределения. Последние инициативы, о которых стало известно, – выставлять доли квот по крабам на аукцион и закреплять за победителями торгов обязательства по строительству в России флота.

Изменение, заявил журналистам в декабре замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, даст возможность построить новые краболовные суда, эффективно осваивать ресурс, а государству – изъять супердоходы, которые были у предприятий. При этом, как следовала из ответа главы ведомства, окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

На пресс-конференции 10 декабря президент ОСК высоко оценил эффект инвестиционных квот, позволивших заводам госкорпорации привлечь заказы на строительство 38 судов. В то же время президент компании затруднился предположить, как отразится на взаимоотношениях судостроителей с рыбаками инициатива о проведении каждые три-пять лет аукционов по продаже части ранее распределенных долей квот.

В то же время Алексей Рахманов положительно отозвался о привязке распределения долей к обязательствам по строительству флота. «Нам бы очень хотелось, чтобы эта история развернулась, например, в сторону того, чтобы вместо исторического принципа опять бы давали те же самые, не 20%, а 50%, квоты, но под обязательства обновления флота», – отметил президент ОСК, отвечая на вопрос корреспондента Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: крабправительстворосрыболовствосудостроение
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