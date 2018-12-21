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Корректировки общих допустимых уловов утвердили на заседании совета директоров НИИ Росрыболовства. Фото пресс-службы федерального агентства

ОДУ прирастет минтаем и треской

Общий допустимый улов на будущий год планируется повысить почти на 30 тыс. тонн. Наука рекомендует увеличить лимиты по добыче минтая, трески, водорослей и беспозвоночных на Дальнем Востоке.

Корректировки общих допустимых уловов для нескольких промысловых объектов утвердили на заседании совета директоров НИИ Росрыболовства. Встречу провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

Материалы подготовлены на основании данных научных рейсов, выполненных в течение этого года. Совет единогласно решил увеличить ОДУ минтая в Восточно-Сахалинской подзоне на 18,8 тыс. тонн (до 126 тыс. тонн), минтая в подзоне Приморье – на 3,3 тыс. тонн (до 17,3 тыс. тонн), трески в Южно-Курильской зоне – 2,5 тыс. тонн (до 9,5 тыс. тонн).

Кроме того, скорректированы лимиты добычи шримсов-медвежат – объем предложено увеличить на 41 тонну (до 43 тонн), ламинарии – на 4,4 тыс. тонн (до 5,9 тыс. тонн) и кукумарии – на 700 тонн (до 1,168 тыс. тонн).

Суммарно прирост ОДУ с учетом корректировок составит почти 30 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Материалы направят на государственную экологическую экспертизу. По ее итогам корректировки будут применены к общему допустимому улову, утвержденному на 2019 г.

«Хорошо, что наука увидела возможность по увеличению ОДУ минтая, надеемся, что удастся оперативно утвердить корректировку, чтобы рыбаки успели освоить дополнительный объем», – прокомментировал рекомендацию президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Сейчас ОДУ минтая в Дальневосточном бассейне определен на уровне 1 млн 786,5 тыс. тонн. Это на 5,2 тыс. тонн больше лимита на нынешний год.

Fishnews
НазадМетки: ОДУварпэдальний востокминтайросрыболовство
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