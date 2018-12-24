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Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Андрей Поломарь: С промыслом иваси связываем особые надежды

Группа компаний «Антей» делает упор на промысел дальневосточной сардины. Работа с этим интересным для бизнеса объектом планируется продолжить и в 2019 г., отметил генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь.

По данным ТИНРО-Центра, в этом году на добыче иваси работало почти в два раза больше судов, чем в 2017 г. Холдинг «Антей» также внес вклад в российские уловы сардины-иваси, причем путину, проходившую в водах России, рыбаки продолжили в зоне Японии.

«Мы приобрели новое для нашего холдинга судно – «Юпитер». Оно добывало рыбу и сдавало уловы для производства мороженой продукции коллегам – на рыбокомбинат «Островной» на Шикотане. Судно, кстати, перегоняли Северным морским путем, – рассказал в интервью Fishnews генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. – Еще одно судно – «Северный океан» – само осуществляло заморозку улова, затем рыба поставлялась на наше московское производство для выпуска готовой к потреблению продукции под брендом «Русской рыбной фактории».

Завод по переработке находится в западной части страны, поэтому пока для холдинга наиболее перспективны Москва, Санкт-Петербург, запад России. В этих регионах больше потребителей, насыщение рыбной продукцией не такое, как на Дальнем Востоке, поэтому соотношение «спрос – цена» более комфортное, отмечает гендиректор «Антея».

«Однако возможности дальневосточного рынка, безусловно, мы также рассматриваем. Об этом свидетельствует и наше участие в празднике «Дальневосточная рыба» во Владивостоке. Ярмарка показала большой интерес покупателей к продукции «Антея» – она буквально разлетелась, – обратил внимание Андрей Поломарь. – При этом мы сразу же получали обратную связь. Отзывы покупателей положительные, людям наша рыба нравится, и мы видим возможности занять определенную нишу. Но есть и негативный фактор – это логистика: мы вынуждены везти сырье с Дальнего Востока на запад, потом – готовую продукцию в обратном направлении. Это сказывается на себестоимости.

В любом случае рынок ДФО интересен «Антею», группа компаний рассматривает возможность запуска производства продукции из иваси на Дальнем Востоке. Разместив производство ближе к местам промысла, можно будет сократить издержки. Так что строительство предприятия в Приморском крае вполне возможно, считает собеседник Fishnews.

Он подчеркнул, что холдинг рассчитывает продолжить работу на сардине и скумбрии в 2019 г.

Продукцию «Антея» из иваси представляли не только в России, но и на международных выставках, например в Циндао.

«Мы предлагали наши продукцию на пробу – китайским гостям, например, она очень понравилась, спрашивали, где ее можно приобрести. Подходили представители торговых компаний, проявляли интерес и готовность к поставкам», – рассказал Андрей Поломарь.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.
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